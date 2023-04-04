新华社拉巴特4月4日电 通讯：长大后，我就成了你——中摩产科医生的使命接力

新华社记者许苏培 王昊

早春三月，享有“北非花园”之称的摩洛哥多数地方每天都会下雨。时疏时密的春雨犹如一曲明快的晨乐，给赖哈姆纳省首府本杰里尔的清晨增添了一丝愉悦。

产科大夫伊曼，头发沾着雨珠，匆匆赶到本杰里尔一家医疗中心。来不及放下背包，伊曼便给了中国医疗队的同事张茜一个大大的拥抱。“谢谢，让你受累了！”伊曼说。

最近伊曼一直在生病，张茜主动顶替了伊曼的班次。稍有好转，伊曼就赶紧回到工作岗位。她换上白大褂，告诉记者：“选择成为产科医生，这是我的使命。”

1981年，一名摩洛哥孕妇在外出途中突然破水临产。紧急情况下，她赶到最近的塔扎医院，那里有一支中国医疗队驻扎。值班的中国医生诊断是巨大儿和面先露导致的胎儿窘迫，需要立刻进行剖宫产。

那个平安降生的婴儿，正是伊曼。

“那时，我的心跳非常微弱，母亲的情况也很糟糕。是经验丰富的中国医生为我母亲做了剖宫产手术，挽救了母亲和我的生命，”伊曼说，“如果塔扎医院没有中国医生，如果没有他们丰富的急症处理经验，不会有我的今天，我也不会成为医生。”

谈起这段出生经历和如今的职业生涯，伊曼对中国医疗队的感恩溢于言表。如今的她，已经接生了5000多名摩洛哥婴儿。

据援摩洛哥医疗队总队长范晓盛介绍，中国自1975年开始向摩洛哥派出医疗队，共派出医疗队员1944人次。医疗队员成为所在医院的主要医疗技术力量，中国援摩医疗队的产科医生口碑很好，不少偏远地区的待产妈妈们特地找中国医生接生。

在摩洛哥中部城市塞塔特哈桑二世医院的手术室里，第194批中国援摩医疗队队员、产科医生周珑正在操作一台胎儿卡在骨盆里的分娩手术。胎儿顺利娩出后立即被送往新生儿急诊室，呛在肺部的羊水也被吸出。宝宝的哭声由弱转强，脱离了生命危险，大家都松了口气。

“我在摩洛哥做过很多比这更危险的剖宫产手术。”周珑回忆说，有一个脐带脱垂的孕妇病例，每次想起都心惊肉跳。当时周珑正在为产妇进行紧急剖宫产，“然后发生了噩梦般的事情——停电了！”周珑不得不借助手机照明为产妇进行缝合，同事也为新生儿紧急实施心脏按压，最终确保了产妇和婴儿的平安。

“中国医疗队都扎根在艰苦地区，对于非洲国家来说真是雪中送炭。”摩洛哥非洲—中国合作与发展协会主席纳赛尔在接受记者采访时说，中国医疗队助力非洲民生项目体现出中国的国际主义精神，彰显大国担当。

与中国医疗队合作30年的哈桑二世医院院长穆斯塔法说：“能够见证中摩两国的医疗合作日益繁荣，我感到十分荣幸。衷心祝愿两国医疗领域交流合作能够长长久久。”

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