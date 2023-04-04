人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

共话中国经济新机遇丨专访：“中国市场对跨国企业极具吸引力”

——访拜耳大中华区首席财务官乌尔里奇·史蒂夫

2023年04月04日14:40 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京4月4日电专访：“中国市场对跨国企业极具吸引力”——访拜耳大中华区首席财务官乌尔里奇·史蒂夫

　　新华社记者宿亮

　　世界500强企业、德国制药和农用化学品巨头拜耳公司大中华区首席财务官乌尔里奇·史蒂夫日前接受新华社记者专访时表示，凭借庞大的市场规模、成熟的工业现代化体系、强大的供应链竞争力以及不断优化的营商环境，中国市场对包括拜耳在内的跨国企业极具吸引力。

　　史蒂夫告诉记者，作为世界第二大经济体，中国在新冠疫情期间成为世界经济复苏的关键引擎。三年来，中国经济保持4.5%左右的年均增速，明显高于世界平均水平。中国在市场增长潜力和生产体系方面表现出强劲竞争力，将对全球市场产生深远的积极影响。

　　随着中国优化调整疫情防控政策，中国经济活力正进一步释放。史蒂夫注意到，包括国际货币基金组织在内的多家国际金融机构纷纷上调2023年中国经济增速预期。他说，2023年中国“毫无疑问”将在激发全球经济活力方面继续发挥关键作用。

　　史蒂夫介绍，拜耳处方药北京工厂产能提升项目将在今年落地。另外，拜耳还将在多个领域继续推动与中国伙伴合作，推动产品创新，深耕中国市场。他表示，中国一直是拜耳关键战略市场，在拜耳全球供应链和创新体系中具有重要意义。

　　近年来，中国持续推进高水平对外开放，营商环境不断改善，增强了跨国公司长期在中国发展的信心。史蒂夫强调，中国业务是拜耳最可靠、最强劲的增长引擎。目前，中国市场已成为拜耳处方药全球第一大市场、健康消费品全球第二大市场，也是作物科学全球十大市场之一。“无论现在还是将来，中国市场对拜耳都至关重要。”

(责编：崔译戈、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部