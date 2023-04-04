新华社北京4月4日电专访：“中国市场对跨国企业极具吸引力”——访拜耳大中华区首席财务官乌尔里奇·史蒂夫

新华社记者宿亮

世界500强企业、德国制药和农用化学品巨头拜耳公司大中华区首席财务官乌尔里奇·史蒂夫日前接受新华社记者专访时表示，凭借庞大的市场规模、成熟的工业现代化体系、强大的供应链竞争力以及不断优化的营商环境，中国市场对包括拜耳在内的跨国企业极具吸引力。

史蒂夫告诉记者，作为世界第二大经济体，中国在新冠疫情期间成为世界经济复苏的关键引擎。三年来，中国经济保持4.5%左右的年均增速，明显高于世界平均水平。中国在市场增长潜力和生产体系方面表现出强劲竞争力，将对全球市场产生深远的积极影响。

随着中国优化调整疫情防控政策，中国经济活力正进一步释放。史蒂夫注意到，包括国际货币基金组织在内的多家国际金融机构纷纷上调2023年中国经济增速预期。他说，2023年中国“毫无疑问”将在激发全球经济活力方面继续发挥关键作用。

史蒂夫介绍，拜耳处方药北京工厂产能提升项目将在今年落地。另外，拜耳还将在多个领域继续推动与中国伙伴合作，推动产品创新，深耕中国市场。他表示，中国一直是拜耳关键战略市场，在拜耳全球供应链和创新体系中具有重要意义。

近年来，中国持续推进高水平对外开放，营商环境不断改善，增强了跨国公司长期在中国发展的信心。史蒂夫强调，中国业务是拜耳最可靠、最强劲的增长引擎。目前，中国市场已成为拜耳处方药全球第一大市场、健康消费品全球第二大市场，也是作物科学全球十大市场之一。“无论现在还是将来，中国市场对拜耳都至关重要。”

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