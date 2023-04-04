人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

联合国秘书长呼吁——

为孤独症患者提供更多包容和无障碍服务

2023年04月04日07:41 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社联合国4月2日电  （记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯2日呼吁国际社会为孤独症患者提供更多包容和无障碍服务。

　　当天，古特雷斯在世界提高孤独症意识日致辞中说，尽管已取得重要进展，但根据联合国《残疾人权利公约》和2030年可持续发展议程，孤独症患者仍然面临社会和环境障碍。这些障碍阻碍了他们充分行使自身权利和基本自由。

　　古特雷斯说，需要更加努力推广包容性教育、平等就业机会，并创造尊重每个人的环境。在此过程中也要认识到，家庭、照顾者以及网络在孤独症患者生活中扮演着重要角色。

　　古特雷斯强调，必须认识到孤独症患者对社会的积极和多样化贡献，并共同努力为所有人建设一个包容和无障碍的世界。

　　孤独症是一种严重的精神发育障碍，主要特征是漠视情感、拒绝交流、语言发育迟滞、行为重复刻板以及活动和兴趣范围的显著局限性等。目前，孤独症是世界上患病人数增长最快的病症之一。

　　为增加公众对孤独症谱系障碍的认知和理解，促进早期诊断、早期干预和对孤独症患者及其家庭的支持，2007年12月，联合国大会通过决议，从2008年起将每年的4月2日定为世界提高孤独症意识日。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月04日 17 版）
(责编：白宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部