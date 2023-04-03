新华社北京4月3日电（记者马卓言、成欣）外交部发言人毛宁3日在例行记者会上应询介绍了法国总统马克龙访华有关安排。她表示，中方愿同法方一道，以此访为契机，推动紧密持久的中法全面战略伙伴关系取得新成果。

应国家主席习近平邀请，法国总统马克龙将于4月5日至7日对中国进行国事访问。

毛宁说，访问期间，习近平主席将同马克龙总统举行会谈，共同规划和引领中法关系未来发展，深化中法、中欧各领域合作，并就重大国际和地区热点问题深入交换意见。李强总理和赵乐际委员长将分别会见马克龙总统。马克龙总统还将赴广东省广州市参观访问。

毛宁表示，中法同为联合国安理会常任理事国和世界大国。近年来，在习近平主席和马克龙总统的战略引领下，中法关系保持良好发展，两国战略沟通富有成效，务实合作成果丰硕，在国际和地区事务中保持良好沟通协作。

毛宁说，中方愿同法方一道，以此访为契机，推动紧密持久的中法全面战略伙伴关系取得新成果，为中欧关系健康发展发挥积极作用，并为促进世界和平、稳定与发展作出积极贡献。

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