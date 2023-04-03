4月2日11时13分，随着嘹亮的汽笛声响起，满载50个集装箱布匹的货物专列在喀什海关关员的监管下，缓缓驶出喀什铁路货运中心（火车站）铁路货场，开启了奔赴乌兹别克斯坦塔什干的行程，标志着中国新疆喀什至乌兹别克斯坦塔什干中亚班列成功首发。

据了解，此次中国新疆喀什-乌兹别克斯坦塔什干中亚班列在喀什火车站始发，经新疆霍尔果斯口岸出境，最终抵达乌兹别克斯坦塔什干，班列运输全程约4500公里，总时长预计12天左右。

喀什地区具有得天独厚的区位优势、资源禀赋和开放潜力，是丝绸之路经济带核心区重要的支点。近年来，喀什地区抢抓政策机遇，依托区位、资源、产业优势，积极服务和融入“一带一路”建设，不断构建对外开放大通道，各类产品进出口规模快速增长，外贸发展水平不断提高。据统计，今年前2个月，喀什地区对“一带一路”沿线国家进出口值贸易额87.5亿元，同比增长68.8%。

中亚班列具有快速高效、运行稳定、安全便捷、受自然环境影响小等优势特点，已经成为推动丝绸之路经济带互联互通的重要载体，是维系供应链、物流链和产业链安全运行的黄金通道。此次班列的开行，开辟了一条通往中亚地区的国际贸易物流新通道，将进一步畅通国际国内双循环，完善中亚班列运输体系，密切喀什地区和丝绸之路经济带沿线国家的经贸往来，为更多喀什地区本地乃至新疆、全国商品“走出去”提供了更多选择。同时对喀什地区培育新的经济增长点、深度融入“一带一路”、打造丝绸之路经济带核心区南疆支点具有重要的推动作用。

“我们公司联合新疆铁集多式联运有限公司，充分发挥各自优势，联合打造中国新疆喀什-乌兹别克斯坦塔什干中亚班列，将有效带动喀什地区商贸物流业发展，通过铁路规模化运输，能够进一步降低运输成本，同时有效带动喀什本地产品远销海外，形成规格更高、货源更广、影响更大的国际物流大通道。” 新疆喀顺国际贸易有限公司负责人阿不都艾力·阿卜杜柔苏力说。

喀什地区商务局局长韩飞表示，喀什是丝绸之路经济带核心区南疆支点城市和中巴经济走廊起点城市，具有“承东启西、联通内外”独特区位优势。此次班列的开行，可促进要素流通，活跃进出口贸易，加快形成外贸新引擎，在带动喀什地区产业发展、发挥喀什多式联运国际物流中心城市的作用方面产生积极影响，为喀什地区开放型经济发展迈上新台阶、深度融入“一带一路”建设提供强有力的运输保障。

为保障此次班列顺利开行，喀什海关设立中亚班列“绿色通道”及专用窗口，实施“预约通关”、先期审核转关数据等便利措施，确保班列高效、快速通关。同时，加强与铁路、商务、综保区等部门的协作配合，推动作业信息共享，及时解决企业在班列通关过程中遇到的困难问题，确保各环节衔接顺畅。

“我们提前掌握班列发车、运抵情况，做好预约通关、查验指令执行等工作，联系喀什铁路货运中心，协调优先调度，最大限度缩短班列等待时间，确保班列通关高效、开行顺利。”喀什海关物流监控处监管一科副科长迪丽努尔·艾尔肯说。

喀什海关关长王传杰表示，喀什海关将抓住此次班列开行这一有利契机，持续提升监管服务水平，推进贸易安全和通关便利化，加强和铁路等有关部门的协作配合，推动班列常态化运行，为打造南疆商贸物流中心奠定坚实的基础、提供有力支撑，不断为喀什开放型经济发展注入新活力、增添新动力。

（来源：中国日报网 中国日报新疆记者站记者毛卫华 | 张力、林媛、古丽菲热·玉素甫、张兆涵）

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