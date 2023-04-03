展览画作之一：唐宇昭《荷鹭图轴》

本报天津电 （记者龚相娟）记者从天津市文旅局获悉，近日，“河上花：中国花鸟画之道”展览亮相美国纽约。

此次展览由天津博物馆联合常州博物馆共同策划，天津博物馆精心挑选出55件套，联合常州博物馆共计70件套明代院体画、吴门画派、金陵画派等明清重要画派、重要画家的花鸟画藏品，较为完整、清晰地展现明清中国花鸟画发展的脉络。展览主题取自于天津博物馆重要馆藏文物——八大山人《河上花图》卷，长近13米，也是此次展览的最大亮点。

花鸟画的发展是中国绘画史中的重要组成部分，至明清两代，涌现出诸多优秀画家及经典作品。天津博物馆是中国古代绘画收藏的重镇，馆藏花鸟画具有时间序列完整、画家流派齐全、精品佳作众多的特点，此次同常州博物馆合作，充分发挥两馆馆藏优势可谓珠联璧合、相得益彰。展览将向美国观众展示中国花鸟画史上的重要实例，探讨自然世界与中国人日常生活、社会习俗之间的关系，讲述中国画“寓意兴寄”的创作传统及蕴含“天人合一”的哲学思想和人文精神。

据悉，展览将于3月至6月在纽约华美协进社中国美术馆展出，同期还将举办学术论坛、出版展览画册等配套活动。

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