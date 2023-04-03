人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

70件明清花鸟画藏品赴美展出

2023年04月03日09:03 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　展览画作之一：唐宇昭《荷鹭图轴》

　　本报天津电  （记者龚相娟）记者从天津市文旅局获悉，近日，“河上花：中国花鸟画之道”展览亮相美国纽约。

　　此次展览由天津博物馆联合常州博物馆共同策划，天津博物馆精心挑选出55件套，联合常州博物馆共计70件套明代院体画、吴门画派、金陵画派等明清重要画派、重要画家的花鸟画藏品，较为完整、清晰地展现明清中国花鸟画发展的脉络。展览主题取自于天津博物馆重要馆藏文物——八大山人《河上花图》卷，长近13米，也是此次展览的最大亮点。

　　花鸟画的发展是中国绘画史中的重要组成部分，至明清两代，涌现出诸多优秀画家及经典作品。天津博物馆是中国古代绘画收藏的重镇，馆藏花鸟画具有时间序列完整、画家流派齐全、精品佳作众多的特点，此次同常州博物馆合作，充分发挥两馆馆藏优势可谓珠联璧合、相得益彰。展览将向美国观众展示中国花鸟画史上的重要实例，探讨自然世界与中国人日常生活、社会习俗之间的关系，讲述中国画“寓意兴寄”的创作传统及蕴含“天人合一”的哲学思想和人文精神。

　　据悉，展览将于3月至6月在纽约华美协进社中国美术馆展出，同期还将举办学术论坛、出版展览画册等配套活动。

(责编：贾文婷、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部