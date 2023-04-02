新华社北京4月2日电 日本政府4月1日成立儿童家庭厅应对出生率下降问题。日本不少专家认为首相岸田文雄近期颁布的应对少子化举措力度不够，呼吁出台更有力的举措。

据共同社报道，日本政府成立儿童家庭厅来监管儿童事务政策，应对少子化并解决儿童受虐待与贫困等问题。

厚生劳动省今年2月发布的人口动态统计数据显示，日本出生人数连续7年下滑，2022年新生儿数量为79.9728万人，连续第七年下降，是自1899年有统计以来新生儿数量首次跌破80万人。按照政府2017年的预测，新生儿数量跌破80万可能发生在2033年。

2022年3月9日，人们在日本东京旧中川沿岸的樱花树下。新华社记者张笑宇摄

“出生人数下滑快于预期是国家危机。”日本一家儿童福利援助机构创始人驹崎广记（音译）说。他认为，成立儿童家庭厅专门处理儿童相关事务“是个好做法”，但政府如果不增加相关预算，就无法实施更多举措。

按照他的说法，日本政府每年需额外提供6万亿日元（约合450亿美元）支持抚养儿童的家庭，以缓解这些家庭的财务负担。

日本政府儿童保育相关预算目前占本国国内生产总值2%。岸田文雄2月宣称要让这一预算翻倍，但政府不久后改口称，没有对预算规模设具体目标。驹崎广记对此反转感到失望，尤其是在岸田文雄做出5年内防务开支翻倍的决定后。

岸田文雄3月17日在一场记者会上说，“接下来6到7年是扭转出生率下滑局面的最后机会”，政府将出台“前所未有的”举措。他警告，年轻人口比重快速下降会导致经济萎缩并影响社会保障。

3月21日，人们在日本东京代代木公园野餐休憩。新华社记者张笑宇摄

日本新生儿数量在1973年达到约209万人的高峰后，即呈现减少趋势。1984年降至150万人，2016年跌破100万人。日本政府采取学前教育免费、加大力度扶持不孕不育治疗等多项举措，但新生儿数量未见增加。

日本法政大学教授大黑和正（音）认为，过去旨在提升出生率的措施效果有限，而现有措施实际上是过去措施的延伸。大黑和正说：“政府需要列个清单，看看每项政策是否有助于增加出生人数”，如果不讨论资源应当集中在何处，政府无法落实所谓的“前所未有的措施”。

大黑和正认为，若要快速提升出生人数，需加大力度采取举措，否则日本新生儿数量2052年可能跌破50万，比政府2017年的预测早20年。他说，人口减少将削弱社会保障体系的可持续性，还可能严重影响日本的外交与安全，因为“人口规模与国力相关联”。（陈丹）

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