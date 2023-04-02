本报记者 杨 迅

日前，由中国外文局、中国国家创新与发展战略研究会共同主办的“中国式现代化与人类命运共同体”国际研讨会以线上线下相结合的方式在北京举行。来自中国、英国、法国、俄罗斯、日本、巴基斯坦等14个国家的近百位高级政要、国际组织和企业代表，以及有关智库、高校、研究机构的专家学者与会，围绕“中国式现代化与全球共同发展”“中国式现代化与全球治理体系”“中国式现代化与文明交流互鉴”三个分议题进行了研讨。与会嘉宾普遍认为，中国式现代化拓展了发展中国家走向现代化的路径选择，为人类对更好社会制度的探索提供了中国方案。

“向世界展示了推动人类社会现代化发展的中国方案”

世界上没有放之四海而皆准的发展模式。中国式现代化既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的鲜明特色，是人类社会发展的一项创举，为全球提供了一种全新的现代化模式。

泰国泰中“一带一路”研究中心主任威伦·披差翁帕迪表示，中国式现代化坚持以人民为中心，是走和平发展道路的现代化，这与西方现代化有本质的区别，“向世界展示了推动人类社会现代化发展的中国方案”。

太和智库高级研究员艾纳·唐恩认为，历史条件的多样性决定了各国选择发展道路的多样性。通向现代化的道路不止一条，世界上既不存在定于一尊的现代化模式，也不存在放之四海而皆准的现代化标准。一切成功发展振兴的民族，都是找到了适合自身实际道路的民族。中国式现代化的成功经验充分证明了这一点。

俄罗斯科学院欧洲所高级研究员鲍里斯·古谢列托夫表示，中国式现代化彰显了中国特色社会主义的优势，证明现代化并不意味着要西方化，向发展中国家展现了一条新的现代化发展道路，为推动完善全球治理体系作出了重要贡献。

复旦大学特聘教授、中国研究院院长张维为认为，悠久的文明和现代的国家融为一体，是中国区别于世界上其他国家的重要特质，也昭示了中国未来的发展道路。中国式现代化以中国人民的整体利益为依归，是团结繁荣、共商共享的现代化。中国对于现代化道路的探索以及所取得成就，具有深远的世界意义，正在激励越来越多的国家探索符合自己民情国情的发展道路。

“为促进各国经济社会发展增添动力”

中国式现代化既传承历史文化又融合现代文明，既造福中国人民又促进世界共同发展，是中国谋求人类进步、世界大同的必由之路。中国式现代化道路越走越宽广，必将更好发展自身、造福世界。

古谢列托夫表示，中国式现代化贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，顺应了全球化和人类社会的发展大势。从提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等一系列关乎人类发展大计的重要理念中，不难看出中国努力以中国式现代化新成就为世界发展提供新机遇，有利于提升各国人民福祉，推动构建人类命运共同体。

在披差翁帕迪看来，中国式现代化不仅惠及中国，而且造福世界，中老泰铁路的互联互通就是生动例证。这条铁路使老挝从“陆锁国”变成了“陆联国”，便利了泰国与中国的贸易交往，推动了周边国家与中国的互联互通，带来了新的发展机遇，为促进世界的和平发展和繁荣进步作出了重要贡献。

法国青年学者博蒙迪表示，面对地缘政治和疫情等考验，中国式现代化打破了零和博弈的思维局限，有利于团结各国打造互利共赢的局面，体现的是拆墙，而不是筑墙。中国式现代化“提供了一种新的思路，为促进各国经济社会发展增添动力，有助于缩小不同地区之间的差距”。

英国皇家东西方战略研究所主席易思表示，中国是全球减贫与发展事业的行动派。改革开放以来，中国约8亿人口摆脱贫困，这项伟大成就不仅惠及中国，也对其他国家脱贫减贫、提升人民生活水平具有重要的借鉴意义，是中国式现代化推动中国社会发展和积极保障人权的有力证明。

“为世界各国携手共建人类命运共同体指明方向”

文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。中国式现代化道路打破了西方现代化话语霸权，开创了文明古国走符合自身国情现代化道路的先河，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择。

巴基斯坦参议院国防委员会主席穆沙希德·侯赛因表示：“中国式现代化秉持团结合作、共同发展的理念，走共建共享共赢之路，努力让现代化成果更多更公平惠及各国人民，为世界各国携手共建人类命运共同体指明方向。中国式现代化不仅为许多发展中国家实现自身现代化提供了新的方案与宝贵经验，同时也为维护国际公平正义、反对强权政治作出了积极贡献。”

日本东亚共同体研究所所长孙崎享表示，世界进入新的动荡变革期，全球性挑战加剧。在此背景下，中国现代化建设依然取得巨大成就，中国在全球范围内的影响力大幅提升。“中国发挥负责任大国作用，推动落实全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，为世界注入更多稳定性和正能量。”

中国国家创新与发展战略研究会学术委员会常务副主席、中共中央党校原副校长李君如认为，中国式现代化是能够造福中国和世界人民的现代化。中国式现代化不仅包含中国创造、中国经验、中国智慧，而且蕴含人类的共同价值、共同梦想、共同追求。全球发展倡议、全球安全倡议与全球文明倡议，就是中国为应对世界之变、时代之变、历史之变提出的中国方案。未来应加强对三个倡议的解读，讲好中国式现代化故事，阐述好中国式现代化对构建人类命运共同体的深刻意义。

《 人民日报 》（ 2023年04月02日 05 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)