新华社北京4月1日电 综述：美国以“民主”为工具干涉他国内政——多国人士批驳美国所谓“民主峰会”

新华社记者

连日来，多国人士对美国举办的所谓第二届“领导人民主峰会”进行批驳。他们表示，屡屡侵犯他国主权的美国，以“民主”为工具干涉他国内政。美国无权对他国的民主状况说三道四，这场“峰会”对各国的发展进步毫无意义。

克罗地亚政治分析家马林科·奥戈雷茨说，“美式民主”不是民主唯一标准，更不是民主的样板。冷战早已结束，但冷战思维并没有结束。所谓“民主峰会”正是“非黑即白”“非敌即友”的冷战思维在作怪，实质是为了拉帮结派，打压和对抗被其视为敌人和竞争对手的国家。

奥戈雷茨强调，谈论民主要尊重不同的社会制度和发展道路，不能利用民主问题攻击他国、向他国施压，更不能把自己的政治制度、意识形态等强加于他国。

埃及阿拉伯政治和战略研究中心副主席穆赫塔尔·戈巴什认为，“美国打算借所谓‘民主峰会’将自己打扮成‘民主的绿洲’。然而，美国向世界输出的‘民主’却与其标榜的大相径庭。”他说：“美国和一些西方国家以所谓‘民主’‘人权’等为借口，向包括阿拉伯国家在内的诸多国家施压。”

阿塞拜疆国民议会议员巴鲁兹·马哈拉莫夫对所谓“民主峰会”进行了批评，认为美国召开此次“峰会”是试图以民主为工具，向那些不顺从美国意志的国家施压。他说，美国并不真正关心民主和人权，而是惯于假借民主之名干涉别国内政，制造混乱和不稳定，操纵他国社会政治进程。

赞比亚社会主义党主席蒙贝直言道：“美国作为曾支持殖民政权的国家，现在竟然来到非洲教我们什么是民主。在存在强大帝国主义霸权的地方，不可能有民主。如果一个国家的资源和决策由另一个国家支配，就不可能有民主。”

赞比亚外交与国际研究学院前院长姆万扎说，每个国家的民主和政治制度各不相同，每个国家的人民都有权做出自己的选择。

荷兰外交大臣胡克斯特拉日前在接受荷兰公共广播公司专访时承认，目前很多国家对西方民主模式完全失去兴趣，“不少国家说，‘我们不想要西方民主模式，我们有不同于那种民主的模式，我们也不相信你们对人权的解读’。他们大声地对西方民主模式说‘不’，并在国际社会上引起诸多国家共鸣。”（参与记者：李学军、李铭、姚兵、彭立军、王湘江）

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