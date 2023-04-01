新华社休斯敦3月31日电（记者徐剑梅）强龙卷风、雷暴等极端天气3月31日袭击美国中西部和南部地区多州，造成人员伤亡和大面积断电。

综合美国气象部门和媒体报道，3月31日，龙卷风警戒带从威斯康星、伊利诺伊州南下穿过中部广阔地带，覆盖芝加哥、圣路易斯等城市，绵延近1600公里至得克萨斯州东北部。美国国家气象局还发布了罕见的高风险预警，称这次雷暴天气“特别危险”，将持续到4月1日早。

在阿肯色州，龙卷风已造成至少3人死亡，数十人受伤住院。阿肯色州3月31日宣布进入紧急状态并出动国民警卫队参与救援工作。

在伊利诺伊州，有报道说，龙卷风造成一家剧院屋顶坍塌，事发时剧院里约有260人观看音乐会。事故造成1人死亡，另有28人受伤。龙卷风还在艾奥瓦、田纳西等州造成不同程度破坏。

截至3月31日下午，美国国家气象局接到十余起疑似龙卷风报告。其中，阿肯色州已确认至少遭遇两起强烈龙卷风的直接袭击。美国电力跟踪网站数据显示，阿肯色州已有9.2万用户断电。在俄克拉何马等多个州，有数以万计用户断电。

美国南部近日也遭遇极端天气。强龙卷风在密西西比州造成25人死亡，将一座小镇夷为平地，另在亚拉巴马州造成1人死亡。

美国气象学家说，随着全球气候变暖，美国中西部和南部地区龙卷风、雷暴等极端天气将更加频繁。（参与记者：徐静）

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