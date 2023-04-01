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专访：人类和平共存、相互借鉴才是最佳选择——访瑞士亚洲商会主席卢斯滕博格

2023年04月01日13:35 | 来源：新华网
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新华社瑞士苏黎世4月1日电 专访：人类和平共存、相互借鉴才是最佳选择——访瑞士亚洲商会主席卢斯滕博格

新华社记者聂晓阳

瑞士亚洲商会主席乌尔斯·卢斯滕博格日前在瑞士苏黎世接受新华社记者专访时表示，西式民主并不是适合任何国家的模板，以民主为借口人为制造冲突和对抗不可取，人类和平共存、相互借鉴才是最佳选择。

卢斯滕博格是瑞士知名法律、经济和亚洲问题专家。他说，从长远的历史维度来看，古希腊、古罗马、古埃及等很多模式都曾取得过成功，那种实现国家发展目标只能有一种模式的想法并不正确，不同的发展道路都有可能给一个国家带来想要的结果。

卢斯滕博格表示，国家治理方式的不同不应导致不同国家间关系的紧张。中国在增进人民福祉方面取得了巨大成就，“我相信中国绝大多数人和苏黎世街头的人民一样感到幸福”。

他说：“中国认为不同的国家基于他们不同的文化、历史背景有权选择自己的发展道路，我相信这是对的。”

卢斯滕博格还说，近年来，从“美国国会山骚乱”到当下一些西方国家出现的街头示威等表明，西式民主正面临很多问题，或者说西式民主正在带来与主观愿望相反的后果。“一种模式在某个国家被证明是有效的，但如果生搬硬套甚至被强行推广到另外一个国家，也许效果会适得其反”。

“中国让那么多人摆脱了绝对贫困，这绝对是一个不容忽视的成就。用这一成就来说明中国找到了适合自己的发展道路，很有说服力。”他说。

卢斯滕博格表示，说到“美式民主”，他脑海中总会浮现出一个例子：那就是美国的政治游说传统，尤其是拥枪游说团体的巨大能量。他说，美国的枪支泛滥制造了无数悲剧，但美国政府却长期对此无所作为，“在我看来，这是民主在美国的一个败笔，也是美国政府缺乏领导力的表现”。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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