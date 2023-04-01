人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

研究称冰盖融化将使南极深海环流急剧放缓

2023年04月01日13:34 | 来源：新华网
小字号

新华社北京4月1日电 澳大利亚的一项新研究显示，如果全球碳排放维持在当前水平，南极冰盖融化将导致南极深海环流在30年内放慢40%，并使深海温度上升，对海洋生态系统和全球气候产生深远影响。

南极区域的表层海水由于密度较大而下沉，驱动形成南极深海环流，它是全球海洋系统重要的热量、氧气、碳和营养物质交换通道。

澳大利亚新南威尔士大学等机构的研究人员说，他们详细模拟了碳排放保持高水平的情景下南极冰盖融化对海洋的影响，发现冰盖融化产生的淡水会使表层海水密度降低、下沉变慢，进而导致深海洋流放缓。相关论文发表在新一期英国《自然》杂志上。

分析显示，如果碳排放得不到控制，南极深海环流可能最终走向崩溃。届时深度4000米以下的海水会陷入停滞，上升到海面附近的营养物质会减少，威胁海洋生物生存。环流放缓还会导致深海温度上升等问题，目前已经观测到了这方面的迹象。

此前有研究团队发现，地球气候系统的另一个重要调节器——北大西洋经向翻转环流正在减弱，甚至有崩溃的可能。新研究表明，南极深海环流放缓的速度可能达到北大西洋经向翻转环流的两倍。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部