新华社北京4月1日电 澳大利亚的一项新研究显示，如果全球碳排放维持在当前水平，南极冰盖融化将导致南极深海环流在30年内放慢40%，并使深海温度上升，对海洋生态系统和全球气候产生深远影响。

南极区域的表层海水由于密度较大而下沉，驱动形成南极深海环流，它是全球海洋系统重要的热量、氧气、碳和营养物质交换通道。

澳大利亚新南威尔士大学等机构的研究人员说，他们详细模拟了碳排放保持高水平的情景下南极冰盖融化对海洋的影响，发现冰盖融化产生的淡水会使表层海水密度降低、下沉变慢，进而导致深海洋流放缓。相关论文发表在新一期英国《自然》杂志上。

分析显示，如果碳排放得不到控制，南极深海环流可能最终走向崩溃。届时深度4000米以下的海水会陷入停滞，上升到海面附近的营养物质会减少，威胁海洋生物生存。环流放缓还会导致深海温度上升等问题，目前已经观测到了这方面的迹象。

此前有研究团队发现，地球气候系统的另一个重要调节器——北大西洋经向翻转环流正在减弱，甚至有崩溃的可能。新研究表明，南极深海环流放缓的速度可能达到北大西洋经向翻转环流的两倍。

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