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共话中国经济新机遇丨专访：我们对中国经济增长前景高度乐观——访沙特基础工业公司首席执行官阿卜杜拉哈曼·阿尔-法季

2023年04月01日11:12 | 来源：新华网
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新华社利雅得3月31日电 专访：我们对中国经济增长前景高度乐观——访沙特基础工业公司首席执行官阿卜杜拉哈曼·阿尔-法季

新华社记者胡冠 王海洲

“我们对中国市场的潜力、活力和韧性印象深刻，对中国经济的长期增长前景高度乐观。”沙特基础工业公司首席执行官阿卜杜拉哈曼·阿尔-法季近日接受新华社记者书面专访时表示。

沙特基础工业公司是沙特乃至全球领先的化工企业，早在上世纪八十年代就进入中国市场，见证了中国经济腾飞。阿尔-法季说，中国经济体量位居世界第二，多年来中国一直保持全球最大制造业国家地位，如今已形成一套全面覆盖上下游的完整工业供应链体系。中国经济的稳定和发展对其他国家具有重要意义。

阿尔-法季表示，沙特基础工业公司一直密切关注中国经济发展。随着中国持续推进高质量发展，致力于构建新发展格局，公司期待能进一步深化与中国的合作。

展望未来，阿尔-法季说，中国共建“一带一路”倡议和沙特“2030愿景”的对接令人鼓舞。公司将在拓展本地业务的同时，重点投资技术创新。中沙两国不断深化伙伴关系，有效促进了双边贸易的稳步增长，为双方经济交流和市场合作孕育了巨大潜力。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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