新华社海牙3月31日电 专访：中国是全球供应链“稳定之锚”——访毕马威中国首席经济学家康勇

新华社记者王湘江

国际知名会计师事务所毕马威中国首席经济学家康勇日前接受新华社记者书面专访时表示，新冠疫情肆虐全球期间，中国顶住压力，有效保障全球产业链供应链稳定，是全球供应链的“稳定之锚”。

康勇表示，疫情期间中国最大限度释放产能，从抗疫物资供应全球，到中国汽车出口跃居全球第二，进口规模也不断提升，带动中国在国际供应链上的融合不断深化。中国海关总署数据显示，2022年中国货物贸易进出口总值42.07万亿元，比2021年增长7.7%，连续6年保持货物贸易第一大国地位。

康勇认为，从行业发展来看，不少中国企业在数字化转型和数字技术应用方面取得不俗成绩，在某些领域超过欧美企业。此外，中国是体量巨大、发展迅速的新能源市场，光伏、风电装机总量都占世界三分之一以上。2021年，中国新能源汽车保有量占世界总量超过一半，彰显中国在全球产业链供应链中不可替代的角色。

康勇指出，作为全球制造业第一大国，中国供应链覆盖面广。疫情期间，中国有效统筹疫情防控和经济社会发展，保障经济实现增长的同时，也在稳定全球供应链方面发挥锚定作用。

他说，随着中国疫情防控政策不断优化调整，更好地统筹疫情防控和经济社会发展，人民生产生活有序恢复，带动消费逐渐复苏，2023年中国经济增速将较去年提升。

国际货币基金组织1月30日发布《世界经济展望报告》更新内容，大幅上调今年中国经济增长预期至5.2%，认为中国优化调整防疫政策等因素将改善中国和全球经济增长前景。

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