本报记者 管克江

“当今世界充满不确定性，博鳌亚洲论坛2023年年会的举行恰逢其时，我为能到现场出席这一盛会感到荣幸。”沙特基础工业公司首席执行官阿卜杜拉哈曼·阿尔—法季近日在接受本报记者采访时表示，今年是沙特基础工业公司出席博鳌亚洲论坛年会的第十五个年头，也是该公司连续第四年担任论坛年会荣誉战略合作伙伴。

阿尔—法季认为，全球经济正面临劳动力不足、高通胀以及“脱钩断链”等诸多挑战，当务之急是加强协作，进一步推动经济全球化进程。博鳌亚洲论坛在这方面大有可为。“我坚信，凭借更广泛和更深入的跨区域、跨行业协作，我们能够有效应对严峻挑战，为全球产业链、供应链、价值链注入足够韧性，携手共创可持续的未来。”

去年，习近平主席赴利雅得出席首届中国—阿拉伯国家峰会、首届中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问。阿尔—法季说：“沙中密切友好的关系有力推动了双边贸易的稳步增长，也为沙特基础工业公司加强与中方合作提供了绝佳机遇。”

沙特基础工业公司上世纪80年代进入中国，业务遍布中国17座城市。除了位于上海、广州和重庆的3家工厂外，公司还在上海建有研发中心，在广州建有客户服务中心。去年，沙特基础工业公司在福建成立了一家合资企业，计划建设和运营一个世界级的大型石化综合体。

阿尔—法季说：“中国经济蓬勃发展、活力十足，中国推动高水平对外开放的信心与决心更加坚定。作为全球领先的多元化化工企业，我们深知参与中国经济高质量发展进程的重大意义。沙特基础工业公司将继续扎根中国市场，致力于实现积极稳定增长。”

阿尔—法季表示，沙特基础工业公司将坚持做中国包容性增长的伙伴，不断拓展本地化业务，强化研发和创新，为中国市场提供更多可持续解决方案，满足中国消费者日益增长的需求。在他看来，沙中务实合作为双方带来了实实在在的好处。“我们坚信，共建‘一带一路’倡议和沙特‘2030愿景’深度对接，必将为双方开辟更加广阔的合作前景。”

《 人民日报 》（ 2023年04月01日 03 版）

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