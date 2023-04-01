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“我们珍视在中国的发展机遇”

本报记者  王海林  高  石
2023年04月01日08:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　“博鳌亚洲论坛是交流与对话的重要平台，已成为全球最具影响力的论坛之一，吸引来自国际政商学界的重量级嘉宾汇聚一堂，开展积极的、富有建设性的对话与探讨。”博鳌亚洲论坛咨询委员会委员、阿斯利康公司董事长雷夫·约翰森近日在接受本报记者采访时说。

　　约翰森自博鳌亚洲论坛成立至今一直参与其中。他说：“通过博鳌亚洲论坛，我能和来自各国的嘉宾进行直接、高效的互动交流。”

　　“疫情发生以来，中国政府积极应对、主动作为，因时因势优化调整疫情防控措施，保护人民的生命健康，让世界看到了践行人民至上理念的实际行动。”约翰森表示。

　　中国已经成为阿斯利康全球第二大市场，逐步从主销市场变成主产地和主创地。不久前，阿斯利康与中方签署协议，将投资约4.5亿美元在青岛建设布地格福吸入气雾剂生产供应基地，启用后预计年产量达3600万支，在为中国民众提供更好医疗服务的同时，也通过企业全球药品供应链服务各国民众。2022年，阿斯利康对无锡、泰州全球供应基地进行增资扩产，投入2.8亿元人民币打造世界级生产基地。约翰森表示：“阿斯利康深度融入中国区域经济发展，期待为中国的高质量发展和高水平开放作出贡献，实现共赢。”

　　“我们十分看好创新发展带来的机遇，赞赏中国为加强知识产权保护、促进国际科技交流合作等作出的努力。”约翰森表示，“推进数字经济”也是他在本届年会上非常关心的议题。“疫情发生以来，我们看到亚洲，特别是中国的数字经济发展速度非常快，给民众生活带来积极改变。这对我们来说是很好的机遇。”约翰森介绍，阿斯利康正携手中国合作伙伴打造医疗数字化创新生态，包括建设中国智慧健康创新中心，利用5G、人工智能、大数据等技术为患者打造诊疗一体化的全病程管理解决方案等。“中国创新引领发展的作用持续增强，让中国市场更具吸引力。”约翰森说。

　　约翰森表示，中国将今年经济增长预期目标确定为5%左右，对全球经济复苏来说是一个积极信号。“中国坚定扩大对外开放，深化互利共赢的国际经贸合作，不断优化外商投资环境，持续放宽外资市场准入。这无疑会对外资企业产生更大吸引力。”

　　“中国持续打造开放型经济格局，已成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴，货物贸易总额居世界第一。”约翰森表示，中国经济社会恢复常态化运行，经济发展按下“快进键”，进一步提升了包括阿斯利康在内的外资企业深耕中国市场的信心。“中国致力于推动高水平对外开放，我们珍视在中国的发展机遇，看好在中国的发展前景。”


　　《 人民日报 》（ 2023年04月01日 03 版）
(责编：杨光宇、袁勃)

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