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李强同西班牙首相桑切斯举行会谈

2023年03月31日20:02 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月31日电 国务院总理李强3月31日上午在人民大会堂同来华进行正式访问的西班牙首相桑切斯举行会谈。

　　李强表示，西班牙是欧盟大国，在地区和国际事务中发挥着积极和重要影响。中国愿同西班牙一道，以今年两国建交50周年为契机，持续深化友谊，全面拓展合作，密切多边协调，共同推动两国全面战略伙伴关系取得新的发展，为世界经济复苏和增长作出积极贡献。

　　李强指出，中西要巩固政治互信，密切交流沟通，对接发展战略。中方赞赏西班牙长期奉行一个中国政策。两国都是多边主义和全球化进程的推动者、受益者，应该旗帜鲜明反对单边主义和保护主义，共同捍卫以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际秩序和国际体系，共同维护产业链供应链稳定畅通。中方愿同西班牙做大贸易投资，加强产业对接，打造新能源、先进材料等合作新增长点，深化共建“一带一路”合作。欢迎更多西班牙企业来华投资兴业，希望西班牙继续为中国企业提供公平、公正、非歧视的市场环境。要依托中国西班牙文化和旅游年办好丰富多彩的人文交流活动。

　　李强表示，西班牙是中国在欧盟内值得信赖的伙伴。稳健的中欧关系符合双方利益，也有利于国际社会团结应对挑战。中国始终坚定支持欧洲一体化建设和战略自主，双方应加强沟通协调，本着尊重平等态度交流对话，求同化异，筹备好今年中欧领导人会晤，办好各领域高层对话，加强优势互补，共同打造数字经济、绿色环保、人工智能等新的合作增长引擎。中国愿同欧盟一道坚持真正的多边主义，反对阵营对抗和“新冷战”，携手维护世界和平稳定。

　　桑切斯表示，西班牙视中国为重要战略合作伙伴，希在后疫情时代进一步密切双边交流对话，推动西中关系取得更大发展。西班牙愿同中方以建交50周年为契机，深化经贸、投资、文化、教育、旅游等领域合作，实现互利共赢。欧中关系十分重要，双方之间拥有巨大合作机遇。西班牙支持欧中加强交流合作，今年下半年轮值欧盟主席国期间将予以大力推动。西班牙和欧盟都坚定奉行一个中国政策。

　　随后，李强和桑切斯共同见证了教育、海关、体育等多项双边合作文件的签署。

　　会谈前，李强在人民大会堂北大厅为桑切斯举行欢迎仪式。

　　秦刚等参加上述活动。

(责编：崔译戈、刘慧)

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