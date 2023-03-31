乌拉圭、纳米比亚、莫桑比克、泰国等20个国家及国际组织驻华使节和高级别外交官约30人近期应北京外交人员服务局邀请赴文山州麻栗坡县、丘北县等参观访问。访问后，驻华使节发表共同声明，希望与北京外交人员服务局和云南省各级政府在乡村振兴和美丽乡村建设等领域不断深化合作，深入分享成功经验，共同推动全球减贫事业取得更大的成就。

共同声明指出，驻华使节在麻栗坡县参访期间实地考察了中国现代化边境口岸、民族中学、乡村振兴产业示范园、现代化边境小康示范村，见证了云南当地政府和人民因地制宜发展特色产业、改善民生、强化人才培训等做出的不懈努力，看到了地方政府和人民以最可持续的方式在应对保护自然美丽的乡村风貌、巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴和建设宜居宜业和美乡村等方面挑战上所取得的巨大成就。同时，驻华使节高度评价中国外交部多年来为支持麻栗坡县等地的脱贫攻坚工作所作出的努力，赞赏中国政府开创性地建立定点帮扶机制、选派工作人员到边远贫困地区开展扶贫工作，认为中国的扶贫政策机制及其取得的成就开辟了一条具有中国特色的脱贫道路，中国政府不仅带领中国人民在创造美好生活、实现共同富裕的道路上迈出坚实步伐，创造了减贫治理的中国样本，也对推动世界其他国家和地区消除贫困、促进共同发展有着重要借鉴意义，是值得所有中国人民骄傲的成就，也是中国对世界减贫事业所作出的巨大贡献。

（来源：外交服务微信公众号）

(责编：崔译戈、刘慧)