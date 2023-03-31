新华社海南博鳌3月31日电（记者赵叶苹、陈子薇）为期4天的博鳌亚洲论坛2023年年会31日下午在海南博鳌落下帷幕。来自50多个国家和地区的约2000名嘉宾参会，分析亚洲和世界形势，凝聚合作发展共识。

今年年会是自新冠疫情暴发三年来，首次完全恢复线下会议，也是中国两会后的重要主场多边外交活动。4天的会期里，举行了30余场分论坛和活动。

博鳌亚洲论坛秘书长李保东在年会闭幕新闻发布会上表示，各方对今年年会的主题“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”表达了高度认同，认为它契合各方发展需要，为应对当今世界的不确定性提供了重要指引。

李保东说，本次年会取得了重要积极成果，深入分析了当今世界面临的主要问题所在，增进了国际社会团结合作的共识，提出了促进世界经济复苏和可持续发展的建议主张。

各方认为，我们不能将宝贵的时间浪费在地缘政治对立、意识形态对抗和地缘经济碎片化上，而是要团结一心，共同迎接长期挑战；真正实现稳定和繁荣，就要维护自由和公平的贸易，坚持开放包容，重振多边主义，深化区域合作；亚洲各国应继续深化彼此间合作，特别是促进中国和其他亚洲国家之间的经济合作和友好关系，与此同时拓展同域外国家的合作。

博鳌亚洲论坛是一个非政府、非营利的国际组织，自2001年成立起，致力于推动亚洲区域经济合作，为本地区经济实现可持续发展提供智力支持。

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