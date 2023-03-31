当地时间3月30日，第六届中国国际进口博览会推介会在阿根廷布宜诺斯艾利斯成功举办。本次活动由中国国际进口博览局、中国驻阿根廷使馆、阿根廷投资促进局主办，阿根廷牛肉协会、中国商会（阿根廷）协办。这是第六届进博会3月初启动全球推介以来，首次在美洲国家开展推介。

中国驻阿根廷大使邹肖力，中国国际进口博览局副局长刘福学，阿根廷外交部国际经济关系国务秘书托德斯卡，阿根廷央行行长佩塞，阿根廷经济部工业生产发展国务秘书门迪古伦，阿根廷牛肉协会主席格里姆伯格，Radio Victoria公司总裁尤科斯基出席活动并致辞。中国驻阿根廷使馆夏娣娅公参（经商）主持推介会。中国工商银行阿根廷子行董事长、中国商会（阿根廷）会长张俊国，中国银行布宜诺斯艾利斯分行行长萧琦出席活动。阿根廷外交部、经济部、卫生部、科技创新部、农牧渔业国务秘书处、全国外贸委员会、央行、国家农业食品质量和卫生局等政府部门官员与会。阿根廷投资促进局、牛肉协会、亚太商会、阿中理事会、进出口联合会、阿中商会、贸易和服贸商会、工业联盟等200余家贸易投资促进机构、重点行业商协会和企业负责人以及中阿媒体、智库代表300余人参加推介会。

邹肖力大使指出，本次推介活动是疫情三年以来第一次在阿根廷恢复线下举办。中方将阿根廷作为第六届进博会美洲推介活动首站，是中阿关系高水平的体现。阿根廷各界人士踊跃参加，也表明大家看好中国、期待加强与中国合作。去年阿根廷在拉美大国中率先与中国签署共建“一带一路”合作谅解备忘录，双边贸易额同比增长20.1%，达到213.7亿美元，首次突破200亿美元大关。新能源、生物技术、航天、医药卫生、旅游合作开始释放巨大潜力，科技创新、数字经济、绿色发展正在成为中阿务实合作新亮点。中阿就扩大使用人民币达成一致，阿根廷人民币清算行正式启动。在双方共同努力下，中阿关系将更加紧密，经贸合作将迈上新台阶。中国的发展惠及世界，中国的发展离不开世界。希望更多的阿根廷优秀企业、优势产业、优质产品通过进博会走向中国和全球市场，中阿两国和两国人民的互信和友谊不断加深，续写“兄弟之道是团结同心”新篇章。

中国驻阿根廷大使邹肖力致辞

刘福学介绍了历届进博会取得的丰硕成果和第六届筹备进展，表示企业报名踊跃，签约展览面积超过23万平方米。中国有政策、有市场、有环境、有平台，对进博会“越办越好”充满信心。阿根廷是进博会的老朋友，阿根廷政府、机构和企业积极参与进博会国家展和企业展，将阿根廷的文化魅力以及优质产品带到中国。期待更多阿根廷企业通过进博会共享中国广阔商机。

中国国际进口博览局副局长刘福学致辞

托德斯卡表示，中国是阿根廷至关重要的伙伴，两国经济高度互补。为推动更多有竞争力的阿根廷产品进入中国市场，自首届进博会以来，阿政府便将其视作重点贸易促进活动加以推动，并连续五年组织大批企业参展，阿根廷参加进博会的层次和水平不断提高。费尔南德斯总统视频出席第四届进博会并发表讲话。2022年，阿根廷首次亮相技术装备展区，充分展示了阿根廷在人工智能、通讯等领域的发展潜力。相信进博会平台将进一步促进阿根廷出口多元化发展，进一步释放双边贸易潜力，不断丰富两国经贸合作高质量发展内涵。

阿根廷外交部国际经济关系国务秘书托德斯卡致辞

佩塞表示，最近一个时期以来，阿中金融合作蓬勃发展，中国与阿根廷开展了双边本币互换，并启动了在阿人民币清算行服务等一系列举措，为双方在贸易和投资中使用人民币提供了重要支撑。阿中金融合作有助于阿稳固当前经济金融形势，助力阿有效应对旱情等各类挑战。进博会展现了中国决心主动扩大进口和进一步开放市场的决心，为阿中双边贸易平衡发展创造了更多好机遇，阿根廷央行期待并支持更多阿企业参与第六届进博会。

阿根廷央行行长佩塞致辞

门迪古伦表示，阿根廷高度重视发展对华关系。中国是阿根廷的第二大贸易伙伴，近年来两国经贸关系不断深化，双边贸易额屡创新高。阿政府希进一步密切同中国的合作，通过进博会平台促进阿根廷制成品出口，以此挖掘和带动阿优势产业发展潜力并促进经济增长。阿经济部希望重点推动本国知识经济服务、医药、化工等产品与阿美食、美酒一道走近中国消费者，为双边贸易发展注入更大动力。

阿根廷经济部工业生产发展国务秘书门迪古伦致辞

格里姆伯格表示，中国是阿根廷肉类产品最主要的出口市场，占阿肉类产品出口总量的70%。阿根廷牛肉协会连续五年参加进博会，最多一届曾有20家成员企业参展。今年会努力组织更多企业共同参展，向中国消费者介绍优质的阿根廷牛肉。

阿根廷牛肉协会主席格里姆伯格致辞

尤科斯基表示，Radio Victoria公司通过与中国家电公司合作，取得了很大发展。进博会平台加强了两国之间的贸易合作，促进双方企业之间的交流发展，蕴含巨大商机。

Radio Victoria公司总裁尤科斯基致辞

推介会上，阿根廷牛肉协会、阿根廷亚太商会、阿根廷红酒协会、阿根廷啤酒协会、农业合作社（FECOFE）和Del Sur皮具公司与中国国际进口博览局共同签约。进博会战略合作伙伴中国银行、全面合作伙伴中国工商银行为本次推介会提供协助。

现场照片

在阿工作期间，进口博览会推介工作组密集拜会阿根廷投资促进局、阿根廷亚太商会、生源霸科等机构和企业，面对面推介进博会，积极探讨合作。夏娣娅公参参加上述活动。

推介工作组拜访当地机构和企业

（来源：中国国际进口博览会官网）

(责编：崔译戈、刘慧)