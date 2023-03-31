新华社圣地亚哥3月31日电（记者尹南 张笑然）智利圣塞瓦斯蒂安大学日前举办新书《智利在疫情中的史诗之战》首发式，该书回顾了智利抗击新冠疫情的历程并感谢中国对智利抗疫所作出的贡献。

在这本由圣塞瓦斯蒂安大学出版社出版的新书中，新闻记者和作家莉莲·奥利瓦雷斯对智利前总统皮涅拉等28位政界人士、医护人员、教育界人士进行了访谈，讲述了智利如何应对新冠疫情这一全球性挑战及受访者各自经历的抗疫故事。

在新书首发式上，圣塞瓦斯蒂安大学校长何塞·罗德里格斯为包括中国驻智利大使牛清报在内的20余位各界人士授予圣塞瓦斯蒂安大学荣誉奖章，以表彰他们在智利抗疫过程中所作出的杰出贡献。

罗德里格斯在首发式上对新华社记者说，智利受到新冠疫情严重冲击，举办本书首发式是对帮助智利走出疫情的各界人士的认可和表彰。他说，中国在智利抗疫过程中发挥了“非常重要作用”，智利施打的大多数疫苗来自中国，智利对此深表感激。

智利前总统皮涅拉在讲话中说，智中在疫情期间积极开展抗疫合作，中国科兴疫苗在智利大规模接种中发挥了十分重要的作用，帮助智利获得了“非常好的抗疫效果”。

牛清报在接受新华社记者采访时说，中智两国在疫情期间相互支持，中国新冠疫苗为智利尽快实现大规模接种、恢复生产生活正常秩序发挥了重大作用。中智抗疫合作生动诠释了人类卫生健康共同体的理念。

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