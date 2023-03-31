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雅万高铁全线轨道铺设完成

2023年03月31日16:51 | 来源：新华网
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新华社雅加达3月31日电（记者余谦梁 汪奥娜）雅万高铁全线轨道铺通仪式3月31日在印度尼西亚首都雅加达举行，这标志着雅万高铁全线铺轨完成，为高质量开通运营奠定了坚实基础。

据中国铁路国际有限公司相关负责人介绍，雅万高铁全长142.3公里，全线铺轨总长度308.3公里，均采用中国生产的500米长钢轨，使用全套中国装备和先进的焊接工艺。铺轨任务由中国铁路国际有限公司牵头的中方施工联合体负责。

据悉，自去年4月20日启动铺轨以来，面对印尼当地高温降雨不良气候条件、长大坡道地段运输及铺轨等施工难点，铺轨单位科学优化施工组织，动态调整施工方案，加强现场资源配置。中印尼双方铁路技术人员紧密协作，连续奋战，确保了雅万高铁铺轨高质量完成。在铺轨作业过程中，中方技术团队主动向印尼员工传授技术，积极为印尼方培养高铁建设人才。

雅万高铁是印尼首条高速铁路，连接雅加达和印尼旅游名城万隆，最高运营时速350公里。这是“一带一路”建设和中印尼两国务实合作的标志性项目，也是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设项目，全线采用中国技术、中国标准。建成通车后，两地间的旅行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟，对助力印尼经济社会发展、深化中印尼两国合作、促进共建“一带一路”高质量发展，具有十分重要的意义。

(责编：艾雯、刘慧)

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