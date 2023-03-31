中国港湾副总经理兼中国港湾科伦坡港口城有限责任公司董事长张晓强日前在参加2023国际产业合作大会（新加坡）时表示，“经过十多年的建设，科伦坡港口城终于从斯里兰卡人民的美好夙愿变成一座从印度洋海平面崛起的新城雏形，项目也从建设期进入蓬勃发展的开发运营期。”

3月22日至24日，2023国际产业合作大会（新加坡）暨中国机电产品品牌展览会在新加坡滨海湾金沙会议展览中心举行。图为中国港湾副总经理兼中国港湾科伦坡港口城有限责任公司董事长张晓强在展会现场。（陈冰 摄）

张晓强认为，斯里兰卡议会2021年批准的《科伦坡港口城经济委员会法案》对于港口城意义深远。他强调，“这不仅从立法层面赋予港口城经济特区的地位，也让港口城成为中国企业在海外开发运营的首个‘经济特区’”。

张晓强表示，中国港湾基于共商共建共享理念，在港口城经济特区法案的框架下，致力于将港口城打造成一个开放型的经贸合作平台，整合全球最优质资源参与项目建设，吸引全球投资商共同推动项目开发。

谈到未来设想，张晓强表示，斯里兰卡地理位置优势明显，港口城未来将打造以现代服务业为核心的经济特区、金融中心和产业新城，通过产业发展提升港口城区域价值，助力斯里兰卡的产业结构转型和经济复苏，构建中斯与第三国国际产能合作示范基地。基于斯里兰卡资源禀赋，港口城锁定信息技术、离岸金融服务、航运物流、专业服务、信息教育、休闲旅游等六大支柱产业，目前正面向全球开展产业招商。

港口城是斯里兰卡与中国“一带一路”重点合作项目，通过填海造地的方式建造的一座高端产业新城，项目于2014年9月在中斯领导人见证下开工。据专业调研，项目建设期能为当地创造超40万个就业岗位，项目建成后能提供超20万个就业岗位，并容纳超过28万人工作生活，被《福布斯》杂志列为“影响未来的五座新城”之一。

(责编：艾雯、刘洁妍)