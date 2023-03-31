新华社海南博鳌3月30日电（记者邹伟、周慧敏）国务院总理李强3月30日上午在海南博鳌出席博鳌亚洲论坛2023年年会开幕式，并发表题为《以人类命运共同体理念为引领 为世界和平与发展注入更多确定性》的主旨演讲。新加坡总理李显龙、西班牙首相桑切斯、马来西亚总理安瓦尔、科特迪瓦总理阿希、哈萨克斯坦副总理科伊舍巴耶夫、蒙古国副总理兼经济发展部长呼日勒巴特尔、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃和来自五大洲50多个国家和地区的1500多位政界、工商界和智库学者代表参加。

李强表示，当今世界，不稳定、不确定、难预料成为常态。人们迫切希望能有更多更强大的确定性力量，推动世界朝着美好的未来前进。10年前，习近平主席首次提出人类命运共同体的重要理念，此后又进一步提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议。10年来，中国以务实行动推动构建人类命运共同体，取得一系列重大实践成果。事实证明，人类命运共同体理念已经成为引领时代潮流和人类进步的旗帜，成为推动世界持久和平、共同繁荣确定性力量的源泉。

李强指出，要高举人类命运共同体理念的旗帜，携手构建亚洲命运共同体，打造世界的和平稳定锚、增长动力源、合作新高地，为世界和平与发展注入更多确定性。一是共同守护和平稳定的发展环境，为变乱交织的国际局势注入更多确定性。二是共同打造更具活力的增长中心，为世界经济复苏注入更多确定性。三是共同拓展团结合作的有效途径，为深刻变革的全球治理注入更多确定性。四是共同推动人文交流走深走实，为不同文明的交融共生注入更多确定性。

李强强调，在不确定的世界中，中国的确定性是维护世界和平与发展的中流砥柱。从未来看，中国发展的目标和前景是确定的。中共二十大明确提出，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。不论世界发生什么样的变化，我们都将始终坚持改革开放、创新驱动。一个长期稳定、一心发展的中国，一个脚踏实地、勇毅前行的中国，一个自信开放、乐于共享的中国，一定是世界繁荣稳定的巨大力量。从当下看，中国经济增长的动能和态势是强劲的。我们有信心有能力推动中国经济巨轮乘风破浪、行稳致远，为世界经济发展作出更大贡献。

李强指出，只要我们携起手来，团结合作迎挑战，开放包容促发展，就一定能给亚洲、给世界带来更多确定性，开创人类社会更加美好的未来。

开幕式上，博鳌亚洲论坛理事长潘基文致欢迎词。李显龙、桑切斯、安瓦尔、阿希、格奥尔基耶娃以及工商界代表先后致辞。他们表示，本届博鳌亚洲论坛为应对当今世界的不确定性提供了重要指引，推动构建人类命运共同体理念为各国合作应对共同挑战指明了正确方向。各方反对搞阵营对抗、保护主义、无序竞争、经济碎片化，主张国际社会加强团结合作，携手应对全球性挑战。各方赞赏中方支持多边主义和区域合作，欢迎中方继续推进对外开放，期待在后疫情时代抓住中国经济蓬勃发展带来的机遇，推动国际投资和贸易复苏，共同促进地区和世界和平与发展。

铁凝、吴政隆、秦刚、何厚铧等出席开幕式。

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