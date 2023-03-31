新华社海南博鳌3月30日电（记者许可、夏天）国务院总理李强3月30日下午在海南博鳌同出席博鳌亚洲论坛2023年年会的中外企业家代表座谈。

3月30日下午，国务院总理李强在海南博鳌同出席博鳌亚洲论坛2023年年会的中外企业家代表座谈。新华社记者 黄敬文 摄

李强在听取了与会企业家代表发言后表示，非常感谢各位企业家对中国发展的关注支持和作出的积极贡献。包括外资企业在内的各类企业既是中国经济快速发展和社会长期稳定的见证者和亲历者，也是建设者和贡献者。广大企业与中国发展是一个双向奔赴、相互成就的关系。

李强强调，特别希望各位企业家在提振信心、改善预期上发挥引领带动作用。要看到，现在尽管面临这样那样的困难，但经济全球化的历史大势不会变，中国经济发展的良好基本面不会变，改革开放的大方向不会变，超大规模市场和完备产业体系的突出优势不会变。特别是中国式现代化的稳步推进将给世界各国带来更多商机和发展红利，为不确定的世界经济注入很大确定性。我们希望同企业家们一道，在这个不确定的世界里做最确定的自己，把信心提振起来，把预期稳定住，不断推动中国、亚洲和世界经济实现更好更大发展。

李强指出，中国政府将持续为各类企业发展提供更优的环境和服务。我们将继续保持宏观政策的相对稳定，更加主动地对接高标准国际经贸规则，打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。我们对吸引和利用外资工作一直高度重视，下一步将进一步放宽市场准入，支持各类开放平台加快形成与国际通行规则相衔接的制度体系和监管模式，扩大面向全球的高标准自由贸易区网络，扎实推动共建“一带一路”高质量发展。投资中国就是选择了更好的未来。

日本三菱电机高级顾问山西健一郎，中国能源建设集团有限公司董事长宋海良，美国科恩国际战略咨询集团公司高级顾问蔡瑞德，韩国SK集团董事长兼首席执行官、大韩商工会议所会长崔泰源，英国阿斯利康公司董事长约翰森，欧洲咨询联盟－安博思高级合伙人博吾乐，博鳌亚洲论坛理事古铁雷斯等在座谈会上发言。他们表示，从中共二十大到今年全国两会，世界看到了中国政府扎实推进高水平对外开放和科技创新，打造市场化、法治化、国际化营商环境的决心，对中国未来发展充满信心和期待。跨国企业愿深入参与推动中国高质量发展，不断加大在华投入，在气候变化、绿色转型等领域加强对华合作，坚定在华长期发展。

吴政隆、秦刚、何厚铧等参加座谈会。

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