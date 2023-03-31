新华社北京3月31日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯副外长里亚布科夫30日对媒体表示，俄方暂停履行《新削减战略武器条约》后，仍在自愿基础上继续向美国通报俄方导弹发射情况。据乌克兰媒体报道，英国、德国、葡萄牙等国援助乌克兰的主战坦克日前相继抵乌。

——里亚布科夫30日说，俄罗斯暂停履行《新削减战略武器条约》后，相应中断了在该条约框架下与美国之间的各类信息交换和检查活动，但俄方仍在自愿基础上继续向美方通报导弹发射情况。

——乌克兰国防部长列兹尼科夫日前在社交媒体发文称，英国“挑战者2”主战坦克日前已运抵乌克兰。列兹尼科夫未透露英国援助坦克的数量。据报道，英国计划向乌方提供14辆“挑战者2”坦克。此外，今年2月前往英国受训的乌克兰坦克兵已于本月底完成训练并返回国内。

——乌克兰国际文传电讯社日前援引德国媒体报道称，德国援助的“豹2”主战坦克也已运抵乌克兰，这是德国政府1月份决定向乌提供主战坦克以来首次向乌方交付坦克。据报道，德国计划在3月份向乌克兰交付18辆“豹2 A6”主战坦克。乌克兰国际文传电讯社日前还援引葡萄牙国防部消息称，葡萄牙已将3辆“豹2 A6”主战坦克交付乌方。

——俄罗斯副外长加卢津29日接受俄罗斯RTVI电视台采访时，提出了在乌克兰和欧洲实现“全面、公正和持久和平”的10个条件。加卢津表示，俄方愿意和平解决乌克兰问题，但前提是必须满足一系列条件，其中包括乌克兰停止敌对行动，西方国家停止向乌克兰供应武器，外国雇佣军撤离乌克兰；确保乌克兰的中立和不结盟地位，乌克兰不加入北约和欧盟；乌克兰保持无核地位；乌克兰和国际社会承认“新的领土现实”；乌克兰“去军事化”和“去纳粹化”；乌克兰和西方取消对俄罗斯的制裁并撤回索赔等。

——俄罗斯战略导弹部队29日开始举行“亚尔斯”导弹系统首长司令部演习。据俄国防部当日公布的消息，共有3000多名军人和约300件装备参加演习。

——俄罗斯联邦安全局30日发布消息称，美国《华尔街日报》驻莫斯科分社记者埃文·格尔什科维奇因涉嫌从事间谍活动被俄联邦安全局拘捕。俄联邦安全局称，格尔什科维奇涉嫌遵照美方指示从俄某军工企业搜集国家机密信息，其在试图获取相关信息时被拘捕。

——乌克兰国家核电公司29日在社交媒体发文称，在乌访问的国际原子能机构总干事格罗西访问了扎波罗热核电站，这是格罗西自俄乌冲突以来第二次访问该核电站。乌国家核电公司称，格罗西此行旨在对扎波罗热核电站运行情况进行评估并与负责核电站运行的乌方人员交流。（参与记者：李东旭、赵冰、刘恺、陈畅、李铭）

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