新华社南京3月30日电 （记者邱冰清）3月30日，金砖国家治国理政研讨会暨人文交流论坛在扬州开幕。来自中国、俄罗斯、印度、巴西、南非五个金砖国家200余名代表以线上线下相结合方式出席，分别围绕会议主题“共商金砖合作新蓝图，共建全球发展新格局”“深化金砖人文交流，筑牢高质量伙伴关系”展开研讨交流，为推动金砖国家构建高质量伙伴关系，促进金砖合作走深走实凝聚起广泛共识。

与会嘉宾认为，中共二十大擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，让世界看到了中国共产党和人民坚定推进中国式现代化的信心决心。中国式现代化是中国共产党领导人民长期探索和实践的重大成果，这是一条造福中国、惠及世界的现代化道路，拓展了发展中国家走向现代化的路径选择，创造了人类文明新形态。

与会嘉宾表示，金砖国家要弘扬开放包容、合作共赢的金砖精神，以广泛深入的交流增进团结，凝聚促进发展的共识，携手开辟更加光明美好的发展前景；凝聚和衷共济的共识，共同维护世界和平与安全；凝聚美美与共的共识，不断深化文明交流互鉴，为金砖合作行稳致远贡献力量。

与会嘉宾认为，面对错综复杂的国际形势，金砖国家始终是维护世界和平稳定、发展繁荣的坚定力量。近年来，金砖国家不断加强经贸往来、政治安全和人文交流等全方位合作，未来期待共享发展机遇和成果，促进更加均衡、包容、健康的全球发展，为建设更加美好的世界贡献金砖力量。

开幕式上还举办了《全球发展新时代的金砖合作调查报告2022》《全球治理中的金砖国家：新角色与新模式》报告发布，第二届金砖国家联拍联播纪录片全球首映启动仪式，以及金砖国家合作主题歌曲《你我在一起》首播仪式。开幕式后，金砖国家治国理政研讨会和金砖国家人文交流论坛分别召开，3月31日晚，还将分别召开平行分论坛。

本次论坛由中共中央宣传部、中国外文局主办，江苏省委宣传部、江苏省人民政府外事办公室、当代中国与世界研究院、中国外文局欧亚传播中心（人民画报社）、扬州市人民政府共同承办。

《 人民日报 》（ 2023年03月31日 03 版）

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