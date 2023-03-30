新华社海南博鳌3月30日电 题：记者手记：从一支“碳中和”笔看低碳发展

新华社记者柳昌林、陈凯姿

用废弃外卖餐盒制成的“碳中和”中性笔，在博鳌亚洲论坛2023年年会新闻中心的服务台被争相领取。从外观看，这款笔除了贴着“循环利用”绿色标识，与日常使用的其他产品并无差异，实际上，笔身50%的塑料原料已被“替换”。

论坛新闻中心服务台上的“碳中和”中性笔。新华社记者陈凯姿 摄

现场工作人员介绍，“碳中和”笔从回收外卖餐盒开始，到转换成再生塑料原料，再到成品，要经过多个加工环节的默契配合和精准的碳排放计算，最终才能完成“碳中和”之旅。每支“碳中和”系列的中性笔，可减少约2.3克原生塑料的使用。

这只是本次论坛年会的绿色低碳元素之一。

记者观察到，近年来论坛“绿色年会”场景不断丰富：从往届的全生物降解垃圾袋、“零碳咖啡”、“无纸化”参会、100%“绿电”，到今年亮相展区的“红酒瓶变水杯”、废弃物手工装饰画和通过风机旋转产生清洁能源等，“环保”“低碳”“可持续”等关键词的关注度和热议度越来越高。

论坛主题展展示的用回收塑料制作的创意画品。新华社记者陈凯姿 摄

从会场延伸到会址所在的博鳌小镇，1.8平方公里的零碳示范区建设基本完成，博鳌“零碳”理念由萌芽逐渐落地实施。

在博鳌镇东屿岛外，占地面积330亩的农光互补发电项目，已完成主体结构建设和主要设备安装调试。“一地两用，阳光共享。板上发电、板下种果蔬，都直供论坛，绿色又环保。”国家能源集团海南公司项目现场负责人毛卫华说。

目前，试验区首批16个子项目竣工，即将开启零碳“试验”，预计每年可减碳9000多吨，年供清洁电力1510万千瓦时。

中国城市规划设计研究院海南分院院长胡耀文介绍说，示范区建设最大化利用当地的风、光、热资源，“让自然做功”，减少高成本技术的使用，展示了以适宜技术逐步更新改造的零碳建设模板。博鳌亚洲论坛2024年年会前，试验区将全面实现零碳运行。

鸟瞰建设中的博鳌零碳示范区。新华社记者杨冠宇 摄

记者发现，今年博鳌论坛的议程中，绿色低碳和能源转型成为重要议题。围绕“碳中和”“清洁能源”“绿色转型”等话题的分论坛场场座无虚席。

本次年会上，多场分论坛聚焦绿色低碳发展。

中国国际经济交流中心总经济师陈文玲谈到，“碳中和”是解决环境和气候问题的手段，世界比以往任何时候都更加重视“环境健康”。为应对全球气候变化挑战，全球大多数国家和地区确立了“碳达峰”“碳中和”目标。

但在极端天气、能源短缺、地缘政治等众多因素干扰下，部分欧洲国家重启煤电，脱碳进程减速；多国能源结构调整困难增加，出现绿色转型放缓的趋势。解答绿色低碳之问，世界期待听到博鳌声音。

“加大绿色低碳政策的供给”“能源绿色化与产业绿色发展协同结合”“以绿色金融支持绿色经济活动”……年会上，来自全球的知名专家学者，国际组织、企业代表分享绿色低碳发展的创新实践和方案。

近年来，我国围绕高质量发展，积极参与全球绿色治理的“低碳行动”取得丰硕成果。数据显示，2012年至2022年，我国单位GDP碳排放强度下降了34.4%。

一支“碳中和”笔，正是展示低碳发展理念的缩影。迎接环境和气候挑战，不是选择题，而是必答题。探寻低碳发展之路，需要中国力量，更需要全球合力。

“应对气候变化，推动绿色低碳发展也离不开国际合作。”陈文玲说，“全世界所有国家都要携起手，继续攻克一个个绿色转型的技术难题。”

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