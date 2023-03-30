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专访：美“民主峰会”是其“冷战”思维在作祟

——访克罗地亚政治分析家达沃尔·杰内罗

2023年03月30日17:56 | 来源：新华网
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　　新华社萨格勒布3月29日电 专访：美“民主峰会”是其“冷战”思维在作祟——访克罗地亚政治分析家达沃尔·杰内罗

　　新华社记者李学军

　　克罗地亚政治分析家达沃尔·杰内罗日前在萨格勒布接受新华社记者专访时表示，美国召开所谓“民主峰会”，是其“冷战”思维在作祟，企图利用民主问题做文章、搞对抗，把民主问题工具化，妄图借此向他国施压。

　　杰内罗是克罗地亚知名的政治分析家，长期从事民主、政党制度、选举立法等问题研究，曾担任克罗地亚外交部顾问。

　　杰内罗指出，美国凭借美式民主标准把世界上的国家分为“民主”国家和“非民主”国家，其意图是想建立一个以美国为中心的集团和阵营，孤立和对抗被美国视为敌人和竞争对手的国家，“其根本原因仍然是已经过时了的、非敌即友的‘冷战’思维，这是极其错误的”。

　　杰内罗强调，近年来，美式民主不断爆发危机，暴露出美式民主存在严重问题，其中包括社会分裂、种族矛盾、政治上两极分化、贫富差距加大等，近年来爆发的美国警察暴力执法和种族歧视问题、美国的国会山骚乱事件等，都是典型的例子。即使在这种情况下，美国不但无视美式民主的种种弊端和缺陷，仍企图利用“民主峰会”做文章，把民主问题工具化、武器化，用以攻击他国，这自然注定会失败。

　　“世界上每个国家都有自己独特的国情，都有着自己独特的历史、习俗和传统，因此，世界上每个国家都有权根据自己的国情走自己的民主发展道路，绝非只有美式民主这一条道路可走。”杰内罗说。

　　他强调，在选择符合自己国情的民主道路问题上，没有哪个国家可以对别国指手画脚、颐指气使。

(责编：崔译戈、刘慧)

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