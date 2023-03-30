新华社海南博鳌3月30日电 题：以低碳转型促进可持续发展——来自博鳌亚洲论坛的绿色之声

新华社记者黄垚、高敬、陈凯姿

万泉河畔，海南博鳌亚洲论坛新闻中心东南侧的一排花朵风机静静旋转，产生的清洁能源不断输送到博鳌零碳示范区能源系统；会场内外交通全部使用新能源车；一场场人气爆满的论坛上，不少嘉宾用由餐盒回收后的再生塑料制作的“碳中和”中性笔记下精彩观点……

今年的博鳌亚洲论坛，处处细节尽显绿色低碳。众多分论坛中，有5场主题都和绿色低碳直接相关，即使在其他主题的分论坛上，气候变化、绿色发展也是大家热议的关键词。

“我们需要有长远的、前瞻性、全球的视角，来解决气候变化问题。”博鳌亚洲论坛理事长潘基文说。近年来，温室效应日益突出、极端天气气候事件频发、生态系统失衡加重……气候变化成为全球可持续发展面临的严重威胁和挑战。

博鳌亚洲论坛发布的《亚洲经济前景及一体化进程》2023年度报告指出，当前，全球可持续发展进程正步入关键节点，气候变化也因此成为全球问题治理的主色调。为应对气候变化，亚洲国家纷纷做出“碳中和”承诺，加快推进绿色转型。

“我们已经看到了如果不做能源转型，会对这个世界带来多大损害”“我们已经有很多好的方式让重工业减少能源消耗”“清洁能源行业将是这一代人最大的发展引擎”……

面对气候变化这个充满不确定性的议题，多位与会嘉宾认为，清洁能源的未来是确定的。

“中国的资源禀赋是煤炭储量多、少油缺气，第一步就是深入推进煤炭清洁高效利用。”谈到我国为实现“双碳”目标所做的努力时，出席年会的中国国家发展改革委副主任赵辰昕说，我国大力发展可再生能源，目前可再生能源总装机突破12亿千瓦，风电、光伏、生物质发电、在建核电规模均为全球第一。

在“清洁能源的未来”分论坛上，华能集团有限公司董事长温枢刚分享了这些年新能源产业的一个突出变化：“由于技术进步，成本大幅下降，风光电很有竞争力。”

汇总论坛声音，记者发现，近年来，我国不仅涌现出许多新能源企业，不少传统油气企业也纷纷转型，加快新能源建设。

中国石油天然气集团有限公司总经理侯启军说：“我们过去从事油气业务，为社会提供能源保证，未来提供新能源也是重要责任，正从油气公司向油、气、热、电、氢综合性国际能源公司转变。”

清洁能源产业的发展不仅是我国实现“双碳”目标的重要途径，也能为其他国家实现绿色转型提供可负担的、平价的可再生能源技术。

北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫表示，中国的绿色技术创新具有正面的外溢效应，可以帮助推动世界绿色转型。

澳大利亚福特斯克金属集团未来产业公司（FFI）首席执行官马克·哈钦森对中国清洁能源的发展感到欣喜：“中国的清洁能源规划做得非常好，每年都有大量新装机的清洁能源。世界需要中国的经验、产品、技术、供应链，帮助世界达成目标。”

气候变化没有疆界，其所带来的问题需要全世界所有国家携起手来解决。

从事光伏行业20多年的天合光能股份有限公司董事长高纪凡对此深有感触。他说：“我们希望全球各个国家和企业之间在新能源领域加强合作，利用各自的技术、资源、市场、人才和资金等优势，进行互补和长板合作，加速推进能源清洁低碳转型，共同应对全球气候变化。”

(责编：崔译戈、刘慧)