人民网北京3月30日电 （记者韩硕）日前，2022中国宋庆龄基金会“文化小大使”活动颁奖典礼暨2023活动发布仪式在北京举行。第十三届全国政协副主席、中国宋庆龄基金会主席李斌出席活动，向“文化小大使”称号获得者颁奖，并正式发布2023年活动主题“我向往的中国城市”。文化和旅游部党组成员、故宫博物院院长王旭东，中国宋庆龄基金会副主席井顿泉、于群，光明日报副总编辑陆先高等出席活动。

王旭东表示，在海外中国文化中心的积极参与下，各国青少年或展示自己的中国艺术技艺，或讲述自己的中国艺术故事，用丰富多彩的形式表达了对中国艺术、中国文化的热爱之情。未来，文化和旅游部将一如既往支持中国宋庆龄基金会办好“文化小大使”活动，搭建友谊的桥梁，培养文化的使者，为进一步加强中外文明交流互鉴发挥更加积极的作用。

于群表示，未来，希望更多参与活动的青少年朋友和合作机构因活动结缘中国，结缘中国文化，结缘广大青年朋友。“我们愿与各方共同努力，持续办好‘文化小大使’活动，为海内外青少年提供互联网时代的多边交流平台，打开一扇走近中国文化、了解真实中国的窗户，成为积极响应和落实全球文明倡议的示范项目。”他说。

活动中，中外“文化小大使”与宋庆龄和平天使艺术团学员共同表演了以中国优秀传统艺术为主题的文艺节目，赢得线上线下嘉宾的热烈掌声。

来自匈牙利、澳大利亚、贝宁、缅甸的4位“文化小大使”现场讲述了自己学习中国文化的故事，分享了此次来华参访交流的感受。

“成为‘文化小大使’将激励我今后为促进匈中两国文化交流作出更大贡献。” 匈牙利的博骏同学表示。

澳大利亚的星月同学表示，长大后将努力为澳中两国的文化交流做贡献，让更多的澳洲人了解中国，喜欢中国。

贝宁的阿拉加·欧文同学表示，获得“文化小大使”称号，既是一份荣誉，更是一份使命。未来将努力传递中国文化，促进贝中青少年文化交流，增进贝中青少年友谊。

“我要当好缅中两国间文化传播的桥梁，还要把学习了解到的中缅两国文化知识传播给其他国家更多的朋友。” 缅甸的岩弄禾同学说。

2021年以来，中国宋庆龄基金会“文化小大使”活动已成功举办两届。2022中国宋庆龄基金会“文化小大使”活动共收到来自41个国家457名青少年的优秀作品，海内外全媒体平台访问量超过5638万人次。

本届活动评选出2022“文化小大使”称号获得者30名、“文化小大使”称号提名奖30名、网络人气奖16名。两届“文化小大使”称号获得者应邀于3月26日至4月1日来华参加颁奖典礼和文化研习活动。

(责编：苏缨翔、刘慧)