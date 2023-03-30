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外交部发言人表示

敦促日方以正确史观教育下一代

2023年03月30日05:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社北京3月29日电  （记者董雪）外交部发言人毛宁29日表示，中方敦促日方重视亚洲邻国和国际社会关切，以正确史观教育下一代，以免进一步失信于亚洲邻国和国际社会。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，日本文部科学省28日审定通过一批小学教科书，宣扬日方单方面领土主张，淡化和歪曲日本强征和奴役劳工的历史事实，掩盖其殖民统治朝鲜半岛期间的暴行。韩国已通过外交渠道提出抗议。中方对此有何评论？

　　毛宁表示，在教科书审定上通过玩弄文字游戏模糊史实，淡化和逃避历史罪责，是日方否认和歪曲自身侵略历史的惯用伎俩。“中方对日方通过审定教科书在历史、领土问题上搞小动作的行径同样抱有严重关切，已向日方提出严正交涉。”

　　毛宁说，日本军国主义的侵略战争给受害国人民造成深重灾难，强征和奴役劳工是日本军国主义犯下的严重罪行，铁证如山，不容翻案。钓鱼岛及其附属岛屿自古就是中国固有领土，无论日方在教科书上写什么，都改变不了钓鱼岛属于中国的事实。

　　“中方敦促日方重视亚洲邻国和国际社会关切，以正确史观教育下一代，以免进一步失信于亚洲邻国和国际社会。”她说。

(责编：牛镛、杨光宇)

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