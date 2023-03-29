新华社北京3月29日电 作为乌克兰危机延宕的“副产品”，欧洲联盟去年为弥补因制裁俄罗斯而出现的巨大能源供应缺口，不得不加强对美国的能源依赖。欧盟统计局28日公布的数据显示，美国已经取代俄罗斯，成为欧盟最大原油供应国。

欧盟统计局数据显示，到2022年底，欧盟最大原油供应国为美国，其次为挪威和哈萨克斯坦。2022年12月，欧盟18%的进口原油来自美国。美国有线电视新闻网报道，这一数据意味着一项重要转变。

2022年5月31日，在比利时布鲁塞尔，欧盟委员会主席冯德莱恩（左）和欧洲理事会主席米歇尔在欧盟特别峰会后举行新闻发布会。本次峰会决定对俄罗斯实施石油禁运，并逐渐摆脱对俄罗斯能源依赖。新华社记者郑焕松摄

截至2022年1月底，俄罗斯仍是欧盟最大原油供应国，为欧盟提供31%的进口原油。彼时，美国为欧盟第二大原油供应国，占欧盟进口原油总量的13%。

2022年2月乌克兰危机升级后，美国、欧盟等相继对俄罗斯施加多轮制裁，涵盖原油和石油产品。同年2月至4月，俄罗斯对欧盟原油出口量有所波动。9月起，俄罗斯对欧盟出口原油不断减少。到12月，俄罗斯原油在欧盟进口原油总量中的占比为4%。

2022年6月，欧盟决定禁止通过海上运输方式购买俄罗斯汽油、柴油等石油产品，这一禁令今年2月5日生效。此外，欧盟、七国集团和澳大利亚2022年12月对俄海运出口原油设置每桶60美元的价格上限。欧盟同月启动对俄海上出口原油禁运。

2022年3月16日，一名男子骑摩托车经过法国巴黎一处加油站。新华社记者高静摄

不过，西方多国依赖俄罗斯能源，对俄制裁措施的反噬作用日益显现。能源短缺、物价飞涨、生活开支激增成为普遍社会问题，企业与民众背负沉重压力。

俄罗斯政府高级官员28日说，俄方已经成功将受西方制裁影响的石油出口全部转向“友好国家”。

俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克说，俄罗斯对印度的石油出口额2022年增加约22倍，但他没有披露具体数额。能源部长尼古拉·舒利吉诺夫28日说：“我们已经成功将受禁运影响的石油出口全部转向，出口额没有下滑。”

不过，舒利吉诺夫强调，鉴于西方限制措施和欧洲买家减少，俄罗斯今年的石油和天然气产量预计将减少。（卜晓明）

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