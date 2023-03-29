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“中国秦汉文明的遗产”展在西班牙阿利坎特开幕

2023年03月29日19:12 | 来源：新华网
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　　新华社马德里3月29日电（记者孟鼎博 谢宇智）“中国秦汉文明的遗产”展28日在西班牙阿利坎特考古博物馆开幕。中国文化和旅游部部长胡和平率团出席开幕式。

　　此次展览由陕西省文物局主办、陕西历史博物馆（陕西省文物交流中心）承办、秦始皇帝陵博物院协办，是中国西班牙文化和旅游年系列活动的一部分。展览共展出来自秦始皇帝陵博物院等9家文博单位的119件（组）文物及5件辅助展品，其中包括秦陵地区出土的10件真人比例大小的秦兵马俑，以及金银器、青铜器、陶器、玉器等文物精品。

　　胡和平在开幕式上致辞说，举办“中国秦汉文明的遗产”展览，是中国西班牙文化和旅游年重点打造的精品活动，是赓续传统友谊、深化文明互鉴的务实举措。

　　西班牙阿利坎特省省长卡洛斯·马松在开幕式上说，展览的举办是“一个历史性的时刻”。正是得益于西班牙与中国之间的良好关系和紧密合作，当地民众和来自世界各地的游客能够在阿利坎特考古博物馆获得“欣赏这些考古成果之美的独特机会”。

　　“中国秦汉文明的遗产”展从3月29日至明年1月28日面向公众开放。展览分为三个展厅，分别展示了秦始皇统一中国的历史、秦始皇陵以及神秘的兵马俑。博物馆通过光影、音乐、甚至气味方面的精心设计，使用先进科技手段打造出沉浸式的展示空间。

(责编：崔译戈、刘慧)

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