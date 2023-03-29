新华社北京3月29日电（记者董雪）外交部发言人毛宁29日表示，近日举办的中国发展高层论坛2023年年会释放了一系列积极信号。中方愿与各方共同努力，续写开放合作、互利共赢的新篇章。

当日例行记者会上，有记者问：这几天很多外国企业高管来华参加中国发展高层论坛2023年年会，受到中国政府、企业和普通民众的热烈欢迎。很多网友认为，外国企业在中国受到的“礼遇”同TikTok等企业在美国遭遇的“围攻”形成强烈对比。发言人对此有何评论？

毛宁表示，中国发展高层论坛2023年年会受到广泛关注。习近平主席向年会致贺信，充分体现了对论坛的高度重视。李强总理同出席年会的境外代表座谈。丁薛祥副总理出席年会开幕式并发表主旨演讲。中外嘉宾围绕“经济复苏：机遇与合作”的主题深入交流、增进共识、共谋发展。

她表示，本届年会释放了一系列积极信号。一是中国经济长期向好的基本面没有变，将继续为世界经济提供动力和确定性；二是中国将坚持新发展理念，构建新发展格局，实现更高质量发展，以中国新发展为世界提供新机遇；三是中国坚定扩大对外开放，将为各国提供更广阔的市场空间和更优质的营商环境。

毛宁说，本届年会大家谈论最多的是合作，期待最高的是共赢。“正如习近平主席指出，促进复苏需要共识与合作。我们愿与各方共同努力，续写开放合作、互利共赢的新篇章。”

毛宁还表示，关于近期有关企业在美国遭遇的不公正待遇，大家都看得很清楚。美方应当切实尊重市场经济和公平竞争原则，停止无理打压别国企业，为各国企业在美投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境。

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