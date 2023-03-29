新华社布鲁塞尔3月28日电（记者任珂 康逸）欧盟理事会28日批准一项法规，决定从2035年起禁售会导致碳排放的新的燃油轿车和小型客货车。不过在德国要求下，使用碳中性燃料的新的燃油车有望在2035年后继续销售。

欧盟理事会当天在一份声明中说，根据这项法规，从2030年到2034年，新的燃油轿车和小型客货车的二氧化碳排放量将比2021年分别减少55%和50%，到2035年分别减至零。

声明还说，欧盟委员会将在与利益相关者协商后提出一项提案，在2035年后允许完全使用碳中性燃料的车辆注册。

这项新规是欧盟委员会于2021年7月提出的应对气候变化一揽子提案“适应55”的重要部分。根据“适应55”一揽子提案，欧盟计划到2030年温室气体净排放量较1990年水平至少减少55%，并在2050年实现碳中和。

欧盟委员会原本希望禁售所有新的燃油小汽车，但燃油车制造大国德国提出，希望在2035年后能继续销售使用碳中性燃料的新的燃油车。25日，欧盟委员会与德国宣布达成一致，扫清了立法障碍。新法规将在欧盟官方公报上发布20天后生效。

声明中提及的碳中性燃料主要指“电能合成燃料”，这类燃料由从空气中捕获的二氧化碳与风能和太阳能等可再生能源所生产出的氢气制成，被认为是一种可实现二氧化碳净零排放的合成燃料。不过，这种燃料目前还远未实现低成本量产。

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