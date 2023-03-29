新华社联合国3月28日电 联合国安理会28日就加强联合国同区域组织反恐合作举行高级别公开会，中国政府非洲事务特别代表刘豫锡在发言中呼吁国际社会帮助非洲国家根除恐怖威胁。

刘豫锡指出，当前恐怖活动在全球滋生蔓延，“博科圣地”等非洲地区恐怖组织同“基地”组织、“伊斯兰国”勾连作乱，地区热点问题持续动荡，根除恐怖威胁任重道远。国际社会要急非洲之所急、想非洲之所想，共同帮助非洲应对最紧迫挑战、解决根源性问题。

一要凝聚打击恐怖主义国际共识。要总结经验，协调行动，增进团结，筑牢全球反恐统一战线。

二要提升非洲自主维护和平能力。要进一步加强对非反恐国际合作，推动全球反恐资源进一步向非洲国家倾斜，在资金、装备、情报、后勤补给等方面提高支持力度。安理会对苏丹、南苏丹等国实施的武器禁运对提升当事国安全能力造成负面影响，应及时调整或解除。

三要铲除恐怖主义滋生土壤。中方呼吁国际社会把发展议程置于更加重要的位置，采取务实行动支持非洲消除贫困，实现可持续发展，帮助非洲国家从根本上解决恐怖威胁。

四要加强联合国同非洲区域组织合作。安理会要充分发挥同非盟和平与安全理事会年度磋商机制作用，就非洲反恐问题协调行动，形成合力。在坚持维和行动宗旨和授权前提下，推动维和行动更好契合非洲国家需求。

刘豫锡说，中国始终是非洲和平安全事业的同盟军。中方秉持真实亲诚理念和正确义利观，全面落实中非合作论坛第八届部长级会议宣布的和平安全工程，通过中国－联合国和平与发展基金帮助非洲国家制定反恐计划，为在非反恐能力建设项目提供资金支持。中非在安理会共同发起“支持非洲发展伙伴倡议”，为非洲发展注入强劲动力。中方将继续以落实全球安全倡议、全球发展倡议为抓手，同非洲携手构建高水平中非命运共同体，为非洲实现持久和平和可持续发展贡献更大力量。

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