中国与广大发展中国家始终以诚相待，不断开拓合作新的契合点和增长点，不断推动合作水平迈上新台阶。助力广大发展中国家发展振兴，中国坦荡无私

“塞尔维亚是中国真正的朋友，塞方尊重中国，钦佩中国的伟大领导力，任何压力和困难都不会改变塞中钢铁般的友谊，都不会改变塞方对中国人民的友好情谊”“贝宁虽小，但站在真理、平等、正义的一边，将继续作中国坚定可靠的朋友”“中国是科威特永远的朋友”……长期以来，中国对广大发展中国家始终真诚友好、平等相待，这些外国领导人的话道出了广大发展中国家坚定发展对华关系的共同心声。

习近平主席提出真实亲诚理念10年来，中国与广大发展中国家始终以诚相待，不断开拓合作新的契合点和增长点，不断推动合作水平迈上新台阶。助力广大发展中国家发展振兴，中国坦荡无私。中国始终尊重广大发展中国家人民的意愿，立足各国实际需求，力所能及地为发展中国家发展经济、改善民生提供援助，从不干涉别国内政。欧洲《现代外交》杂志称赞，中国将受援国视为平等伙伴。

中国是世界上最大的发展中国家，广大发展中国家是中国在国际事务中的天然同盟军。中国真诚支持扩大发展中国家在国际事务中的代表性和发言权，支持补强全球治理体系中的南方短板，推动全球治理体系更加平衡地反映大多数国家特别是发展中国家的意愿和利益。中国始终与发展中国家站在一起，在国际舞台上为发展中国家仗义执言。在亚太经合组织领导人北京会议、二十国集团领导人杭州峰会、上合组织青岛峰会、“一带一路”国际合作高峰论坛、中非合作论坛北京峰会、中国共产党与世界政党高层对话会等重要国际会议中，中国努力搭建合作平台，推动发展中国家深化战略互信，加强务实合作，扩大交流互鉴。中国提出的“金砖+”合作模式不断深化拓展，成为新兴市场国家和发展中国家开展南南合作、实现联合自强的典范。

中国真诚与广大发展中国家分享发展经验，为广大发展中国家实现繁荣发展注入了动力、增添了活力。从推广杂交水稻、菌草技术，到建设农业技术示范中心、鲁班工坊，再到开展减贫合作、成立全球发展促进中心等，中国始终致力于帮助发展中国家实现共同发展。中国成功推进和拓展了中国式现代化，不断丰富和发展人类文明新形态，打破了“现代化=西方化”的迷思，展现了现代化的另一幅图景，为发展中国家独立探索符合本国国情的现代化道路提供了重要借鉴。“中国式现代化对发展中国家具有重要启示，那就是现代化模式不是一道‘单选题’，不存在放之四海而皆准的标准”“中国在推进中国式现代化的同时，也帮助改善了世界许多国家特别是发展中国家的经济发展状况”“中国的成功激励着广大发展中国家努力实现振兴梦想”……国际社会称赞中国为广大发展中国家独立自主迈向现代化树立了典范。

中国和广大发展中国家都处在快速发展过程中，相互认知需要不断与时俱进。中国坦诚面对双方关系中面临的新情况新问题，始终本着相互尊重、合作共赢的精神与广大发展中国家一道妥善加以解决。个别西方国家固守冷战思维，对中国发展与其他发展中国家关系进行攻击抹黑，企图通过炮制中国推行“新殖民主义”、制造“债务陷阱”等谎言，阻挠中国与其他发展中国家合作，破坏中国与其他发展中国家的友谊。广大发展中国家对此有清醒的认识，对西方国家的攻击抹黑表达了强烈不满和批评。纳米比亚总统根哥布日前直言，中国人尊重我们，中国从来不搞什么殖民主义和帝国主义的东西。

“发展中国家发展起来了，整个世界繁荣稳定就会有更加坚实的基础。”中国将继续与广大发展中国家一道，采取切实措施深化友好合作，使广大发展中国家从合作中更多受益，为促进世界繁荣稳定注入更多正能量。

《 人民日报 》（ 2023年03月29日 03 版）

(责编：杨光宇、牛镛)