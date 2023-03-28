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专访：中国是应对全球发展挑战最具建设性力量——访斯洛文尼亚前总统图尔克

2023年03月28日18:36 | 来源：新华网
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　　新华社卢布尔雅那3月28日电 专访：中国是应对全球发展挑战最具建设性力量——访斯洛文尼亚前总统图尔克

　　新华社记者周玥

　　斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克日前接受新华社记者专访时表示，全球发展是一项复杂议题，中国是应对全球发展挑战最具建设性力量。

　　图尔克说，当前全球发展面临一些亟需解决的问题，而中国提出的全球发展倡议为应对挑战指明了方向。“全球发展倡议得到众多国家响应，有助于推动落实联合国2030年可持续发展议程。”

　　图尔克2007年至2012年任斯洛文尼亚总统，现任世界领袖联盟主席，同时还是斯洛文尼亚卢布尔雅那大学法学院教授，曾先后50多次到访中国。他表示，过去十年中国发生巨大变化，中国的巨大变化对世界产生着深远影响。

　　2020年，图尔克围绕中国发展成就出版著作《转型的世界：对国际体系、中国及全球发展的思考》，指出中国已成为全球发展的动力源，在研发、专利申请、科技产品出口及人工智能方面进入世界领先行列。

　　图尔克认为，中国历史性消除绝对贫困，体现了人民利益至上的理念。“中国在消除贫困方面有着丰富经验。虽然各国贫困情况不同，但中国发展中经历的一些问题，同样也是许多国家面临的挑战。”

　　图尔克指出，当下全球发展面临的最大挑战之一是严峻的通胀形势，而不少主要经济体还没有做好解决通胀危机的政治准备。“在这个政治智慧缺失的世界，中国是最具建设性的参与者。”

　　谈及自己与中国的情缘，图尔克说，60多年前他还是孩子时收到一份礼物，是一本中国古代故事集，这让他了解到中国龙的传说以及大禹治水的故事，也打开了他心中渴望了解中国文化的那扇窗。

　　“越了解中国，就越为之‘着迷’。”曾担任斯洛文尼亚常驻联合国代表的图尔克说，他在联合国工作时与中国有过密切合作，“中国有着古老的文化，有发展所需的文化底蕴”。

(责编：崔译戈、刘慧)

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