新华社联合国3月27日电 中国常驻联合国副代表耿爽27日说，中方支持授权联合国组建国际独立调查委员会对“北溪”管道爆炸事件进行调查。

联合国安理会当天未能表决通过俄罗斯等国共同提交的有关决议草案。决议草案的核心是推动由联合国就“北溪”管道爆炸事件开展国际调查。俄罗斯、中国和巴西投票赞成，其他安理会成员弃权。

耿爽在表决后的解释性发言中表示，这起恶性破坏事件不仅事关欧洲，也关系到全球跨国基础设施安全。对事件开展客观、公正、专业的调查，尽早公布调查结果，追究肇事方责任，事关每个国家的利益和关切。中方支持授权联合国组建国际独立调查委员会对事件开展调查。

耿爽说，一些成员认为，现在有关国家正在开展国别调查，安理会没有必要授权进行国际调查。事实上，国际调查和国别调查并不矛盾。由联合国牵头开展国际调查，反而可以在不同国别调查之间发挥协调作用，确保证据链完整闭合，得出的调查结论更权威、更易被广泛接受。

耿爽说，一些成员表示，应该先等国别调查得出结论后再考虑进行国际调查。事实上，“北溪”管道爆炸事件发生至今已超过半年时间，如果要进行国际调查，那么现场证据必须抓紧收集，以免拖得太久难以取证，影响调查结果。

耿爽说，一些成员主张，要避免无端猜测和指控，避免就调查结果预设结论。事实上，授权联合国开展国际调查，恰恰是回应猜测和指控的最好办法。如果有关国家坦坦荡荡地欢迎安理会授权进行国际调查，至少可以显得他们问心无愧。如果有关国家遮遮掩掩地阻挠安理会授权进行国际调查，反而令人怀疑他们另有隐情。

耿爽指出，安理会成员虽未就授权开展国际调查达成一致，但各方都支持查明真相，早日将肇事者绳之以法。中方期待开展国别调查的国家增强紧迫感，及时、定期向安理会报告调查进展，尽早查明并公布调查结果。安理会有责任继续对爆炸事件保持关注，包括定期通报、采取必要的进一步行动等，切实肩负起维护国际和平与安全的责任。

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