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叙利亚外交部——

谴责美对叙东部部分地区发动袭击

2023年03月28日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社大马士革3月26日电  叙利亚外交部25日发表声明，谴责美军对叙东部部分地区发动的袭击，强调叙致力于结束美国占领。

　　声明表示，叙利亚谴责美军对叙东部代尔祖尔省部分地区发动的“恶毒袭击”，这一袭击导致多人伤亡，并造成设施损毁。声明说，美方关于遭袭地点的“谎言”只是为了将这一侵略行为正当化，是公然侵犯叙主权、统一和领土完整的“失败尝试”。

　　声明还表示，叙利亚致力于结束美国的占领，在所有叙领土上行使叙国家权力，叙利亚呼吁世界各国谴责美方侵略，并声援叙利亚维护领土统一。

　　这一声明是叙官方首次公开回应近日来叙东部局势。据总部位于英国的“叙利亚人权观察组织”消息，近日来在叙美军与伊朗支持的民兵组织在叙东部地区交火，造成多人死亡，目前尚无精确死伤数据。该组织消息还说，美方23日表示，美军当天空袭了叙利亚东部与伊朗伊斯兰革命卫队有关联的组织，以报复驻叙美军基地当天遭一架自杀式无人机袭击。


　　《 人民日报 》（ 2023年03月28日 17 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

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