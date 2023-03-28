本报北京3月27日电 （记者曹师韵）外交部发言人毛宁27日表示，洪都拉斯决定同中国建交，是在一个中国原则基础上作出的政治决断，不设任何前提，中方对此高度赞赏。

“建交不是交易筹码，近几年来，巴拿马、多米尼加、萨尔瓦多、尼加拉瓜等国相继同中国建交或复交，均不附加任何前提条件，中洪建交同样如此。”毛宁在例行记者会上回答记者提问时说。

毛宁表示，中洪建交后，中方将在一个中国原则基础上，秉承相互尊重、平等互利、共同发展的精神，积极推动同洪方各领域互利合作，助力洪经济社会发展，为当地人民带来福祉。

“台湾当局是惯于施展‘金钱外交’伎俩的老手。我们正告台湾当局，‘台独’是死路一条，‘金钱外交’没有出路，任何逆历史潮流的图谋注定会以失败告终。”她说。

有记者问：“美国在台协会”称，同台“断交”系洪方主权决定，但大陆常作出承诺以换取外交承认，最终往往不予兑现，强烈鼓励所有国家扩大同台接触，继续站在民主、良政、透明和法治一边。中方对此有何评论？

毛宁以一句中国古诗作答：“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。”

《 人民日报 》（ 2023年03月28日 03 版）

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