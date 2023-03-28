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外交部发言人：

期待为完善全球治理、增进世界各国人民福祉贡献“博鳌方案”

2023年03月28日05:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月27日电  （记者曹师韵）博鳌亚洲论坛2023年年会将于3月28日至31日在海南博鳌举行，30日举行开幕式。外交部发言人毛宁27日表示，中方期待各位与会代表借助博鳌亚洲论坛这一国际交流平台，共谋和平发展、合作共赢大计，为完善全球治理、增进世界各国人民福祉贡献“博鳌方案”。

　　当日例行记者会上，有记者问：中方发布了中外领导人出席博鳌亚洲论坛2023年年会的消息。中方对今年年会有何期待？

　　毛宁表示，当前，国际地区发展环境面临复杂变化。本届年会主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”，反映了国际社会求和平、谋合作、促发展的共同心声。

　　“中方是论坛东道国。我们期待各位与会代表借助博鳌亚洲论坛这一国际交流平台，共谋和平发展、合作共赢大计，为完善全球治理、增进世界各国人民福祉贡献‘博鳌方案’。”她说。

　　新加坡总理李显龙、马来西亚总理安瓦尔、西班牙首相桑切斯将结合出席年会对中国进行正式访问。有记者问：中方对三国领导人访华有何期待？中方如何看待当前同三国关系？

　　毛宁表示，三国领导人将在海南出席博鳌亚洲论坛年会开幕式后到访北京。中国领导人将分别同三国领导人举行会见会谈，就双边关系及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

　　毛宁说，李显龙总理是来华访问最多的外国领导人之一，此次是他时隔四年再次来到中国。“中国和新加坡互为友好近邻和重要合作伙伴，两国务实合作走在地区前列。中方期待通过此访，推动中新关系提质升级，推动两国合作朝着更高质量发展。”

　　“此访是安瓦尔总理就任后首次访问中国。”毛宁说，马来西亚是地区重要发展中国家和新兴经济体，今年是中马全面战略伙伴关系建立10周年，明年两国将迎来建交50周年。中方期待通过此访，推动中马关系朝着共建命运共同体的大方向不断迈进。

　　毛宁表示，桑切斯首相是首次访华，西班牙是中国在欧盟内的重要伙伴，今年是中西建交50周年。“我们希望通过此访谋划两国关系未来发展，推动中西全面战略伙伴关系再上新台阶。”


　　《 人民日报 》（ 2023年03月28日 03 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

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