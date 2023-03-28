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秦刚出席中国发展高层论坛2023年年会并发表演讲

2023年03月28日05:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京3月27日电  3月27日，国务委员兼外长秦刚出席中国发展高层论坛2023年年会，并发表题为“在构建人类命运共同体的新征程上阔步前行”的演讲。

　　秦刚表示，十年前，面对深刻的世界之变、时代之变、历史之变，习近平主席创造性地提出构建人类命运共同体，为中国外交提供了思想指引和行动指南。十年来，构建人类命运共同体从理念转化为行动、从愿景转变为现实，为维护世界和平稳定提供了重要支柱，为促进全球发展注入了强劲动力。实践证明，人类命运共同体理念反映了世界人民的普遍诉求，代表了人类社会发展进步的正确方向。

　　秦刚指出，人类命运共同体为世界消弭安全赤字提供了中国方案，为世界摆脱发展困境提供了中国动能，为世界避免文明冲突提供了中国智慧。中国将保持政策的连续性、发展的稳健性，为推动构建人类命运共同体提供新契机、新能量。我们将始终不渝坚持相互尊重，始终不渝坚持合作共赢，始终不渝坚持公平正义，始终不渝坚持开放包容。

　　秦刚表示，中国正以自己的新发展为世界注入强大的确定性。让我们团结再出发，一起向未来，在推动构建人类命运共同体的新征程上阔步前行。


　　《 人民日报 》（ 2023年03月28日 03 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

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