新华社北京3月27日电 3月27日，国务委员兼外长秦刚出席中国发展高层论坛2023年年会，并发表题为“在构建人类命运共同体的新征程上阔步前行”的演讲。

秦刚表示，十年前，面对深刻的世界之变、时代之变、历史之变，习近平主席创造性地提出构建人类命运共同体，为中国外交提供了思想指引和行动指南。十年来，构建人类命运共同体从理念转化为行动、从愿景转变为现实，为维护世界和平稳定提供了重要支柱，为促进全球发展注入了强劲动力。实践证明，人类命运共同体理念反映了世界人民的普遍诉求，代表了人类社会发展进步的正确方向。

秦刚说，十年后的今天，世界仍不太平。人类刚刚走出新冠疫情的阴霾，但又面临前所未有的多重危机和挑战。面对危机，唯有同舟共济，才能转危为安。面对困境，唯有团结一心，才能共渡难关。人类命运共同体吹响团结的号角，汇聚合作的力量，照亮前行的方向。

秦刚指出，人类命运共同体为世界消弭安全赤字提供了中国方案。习近平主席提出全球安全倡议，倡导走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路，为推动构建持久和平、普遍安全的世界提供了正确指引。人类命运共同体为世界摆脱发展困境提供了中国动能。今天的中国经济，同世界经济深度互嵌、多维耦合。习近平主席提出全球发展倡议，推动各国加强合作，促进可持续发展。随着中国超大规模市场优势和内需潜力持续释放，必将给世界各国经济恢复发展带来新的更大机遇。人类命运共同体为世界避免文明冲突提供了中国智慧。习近平主席提出全球文明倡议，强调要共同倡导尊重世界文明多样性、弘扬全人类共同价值、重视文明传承和创新、加强国际人文交流合作，为推动不同文明和衷共济、和谐共生、互尊互敬、互谅互让提供了重要遵循。

秦刚强调，中国将保持政策的连续性、发展的稳健性，为推动构建人类命运共同体提供新契机、新能量。我们将始终不渝坚持相互尊重，促进大国协调和良性互动，同各国发展友好合作，全面落实全球安全倡议，同各方携手推动构建兼顾各方诉求、包容各方利益的国际和区域安全格局。我们将始终不渝坚持合作共赢，持续推进高质量发展和高水平对外开放，维护全球产业链供应链稳定顺畅运行，更好推进全球发展倡议合作，为发展中国家加快落实2030年可持续发展议程汇聚最大合力。我们将始终不渝坚持公平正义，不断扩大发展中国家在国际社会中的代表性和发言权，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展，与世界各国携手应对全球性挑战。我们将始终不渝坚持开放包容，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，同各方携手落实全球文明倡议，让世界文明的大花园百花齐放、姹紫嫣红。

秦刚表示，中国正以自己的新发展为世界注入强大的确定性。让我们团结再出发，一起向未来，在推动构建人类命运共同体的新征程上阔步前行。

(责编：白宇、胡永秋)