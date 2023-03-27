人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

秦刚出席中国发展高层论坛2023年年会并发表演讲

2023年03月27日21:22 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京3月27日电 3月27日，国务委员兼外长秦刚出席中国发展高层论坛2023年年会，并发表题为“在构建人类命运共同体的新征程上阔步前行”的演讲。

　　秦刚表示，十年前，面对深刻的世界之变、时代之变、历史之变，习近平主席创造性地提出构建人类命运共同体，为中国外交提供了思想指引和行动指南。十年来，构建人类命运共同体从理念转化为行动、从愿景转变为现实，为维护世界和平稳定提供了重要支柱，为促进全球发展注入了强劲动力。实践证明，人类命运共同体理念反映了世界人民的普遍诉求，代表了人类社会发展进步的正确方向。

　　秦刚说，十年后的今天，世界仍不太平。人类刚刚走出新冠疫情的阴霾，但又面临前所未有的多重危机和挑战。面对危机，唯有同舟共济，才能转危为安。面对困境，唯有团结一心，才能共渡难关。人类命运共同体吹响团结的号角，汇聚合作的力量，照亮前行的方向。

　　秦刚指出，人类命运共同体为世界消弭安全赤字提供了中国方案。习近平主席提出全球安全倡议，倡导走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路，为推动构建持久和平、普遍安全的世界提供了正确指引。人类命运共同体为世界摆脱发展困境提供了中国动能。今天的中国经济，同世界经济深度互嵌、多维耦合。习近平主席提出全球发展倡议，推动各国加强合作，促进可持续发展。随着中国超大规模市场优势和内需潜力持续释放，必将给世界各国经济恢复发展带来新的更大机遇。人类命运共同体为世界避免文明冲突提供了中国智慧。习近平主席提出全球文明倡议，强调要共同倡导尊重世界文明多样性、弘扬全人类共同价值、重视文明传承和创新、加强国际人文交流合作，为推动不同文明和衷共济、和谐共生、互尊互敬、互谅互让提供了重要遵循。

　　秦刚强调，中国将保持政策的连续性、发展的稳健性，为推动构建人类命运共同体提供新契机、新能量。我们将始终不渝坚持相互尊重，促进大国协调和良性互动，同各国发展友好合作，全面落实全球安全倡议，同各方携手推动构建兼顾各方诉求、包容各方利益的国际和区域安全格局。我们将始终不渝坚持合作共赢，持续推进高质量发展和高水平对外开放，维护全球产业链供应链稳定顺畅运行，更好推进全球发展倡议合作，为发展中国家加快落实2030年可持续发展议程汇聚最大合力。我们将始终不渝坚持公平正义，不断扩大发展中国家在国际社会中的代表性和发言权，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展，与世界各国携手应对全球性挑战。我们将始终不渝坚持开放包容，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，同各方携手落实全球文明倡议，让世界文明的大花园百花齐放、姹紫嫣红。

　　秦刚表示，中国正以自己的新发展为世界注入强大的确定性。让我们团结再出发，一起向未来，在推动构建人类命运共同体的新征程上阔步前行。

(责编：白宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部