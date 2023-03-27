新华社波兰格但斯克3月25日电（记者陈琛 张章）波兰国际琥珀珠宝展销会22日至25日在波兰北部海滨城市格但斯克举办，吸引了来自波兰、中国、新加坡等地的250多家参展商以及来自30余个国家和地区的3000余名观展访客。

格但斯克琥珀展每年春秋各举办一次，此次展会是春季展会首次完全回归线下举行。记者在展会现场看到，琳琅满目的各类琥珀制品造型各异、巧夺天工。珠宝商不时在展位前驻足询价，也有许多商家“直播带货”，为顾客远程介绍产品。

此次展会的策展人菲亚尔科夫斯基告诉新华社记者，中国是琥珀商人最重视的市场，本届展会参展商大部分与中国客户有合作。

除了展出顶级琥珀原石、琥珀首饰、贵金属首饰外，会展方还为珠宝制造、珠宝检验、首饰设计等相关产业及从业人员提供摊位，并联合当地画廊、博物馆、艺术学院、贸易组织和媒体，共同举办形式多样的活动。

琥珀是一种由古代植物的树脂经过长时间地质作用而形成的化石，在世界许多地方都被认为具有观赏价值，也是波兰文化的瑰宝。波兰是琥珀生产大国，位于波罗的海之滨的格但斯克更是享有“琥珀之都”的美誉。

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