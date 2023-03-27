人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

波兰举办国际琥珀珠宝展销会

2023年03月27日08:41 | 来源：新华网
小字号

　　新华社波兰格但斯克3月25日电（记者陈琛 张章）波兰国际琥珀珠宝展销会22日至25日在波兰北部海滨城市格但斯克举办，吸引了来自波兰、中国、新加坡等地的250多家参展商以及来自30余个国家和地区的3000余名观展访客。

　　格但斯克琥珀展每年春秋各举办一次，此次展会是春季展会首次完全回归线下举行。记者在展会现场看到，琳琅满目的各类琥珀制品造型各异、巧夺天工。珠宝商不时在展位前驻足询价，也有许多商家“直播带货”，为顾客远程介绍产品。

　　此次展会的策展人菲亚尔科夫斯基告诉新华社记者，中国是琥珀商人最重视的市场，本届展会参展商大部分与中国客户有合作。

　　除了展出顶级琥珀原石、琥珀首饰、贵金属首饰外，会展方还为珠宝制造、珠宝检验、首饰设计等相关产业及从业人员提供摊位，并联合当地画廊、博物馆、艺术学院、贸易组织和媒体，共同举办形式多样的活动。

　　琥珀是一种由古代植物的树脂经过长时间地质作用而形成的化石，在世界许多地方都被认为具有观赏价值，也是波兰文化的瑰宝。波兰是琥珀生产大国，位于波罗的海之滨的格但斯克更是享有“琥珀之都”的美誉。

(责编：崔越、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部