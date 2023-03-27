新华社北京3月26日电 3月26日，国家主席习近平向巴西总统卢拉致慰问电。

习近平表示，顷悉卢拉总统罹患流感和肺炎，不得不推迟访华，我谨向你表示诚挚慰问。祝愿总统先生早日康复，欢迎你在双方方便的时候尽早访华。

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