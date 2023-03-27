新华社卢萨卡3月26日电 通讯：中企承建水电站项目点亮赞比亚人民生活

新华社记者彭立军

“下凯富峡水电站开始发电以来，卢萨卡的供电情况明显改善，今年基本上不停电了。过去，我的美发店顾客流失是因为没电，现在店里生意火爆，排队太长了。”赞比亚首都卢萨卡一家美发店的老板辛多罗开心地对记者说。

24日，由中国电力建设集团有限公司（中国电建）承建的赞比亚下凯富峡水电站举行五号机组发电仪式，赞总统希奇莱马揭牌剪彩并按下启动按钮，标志着该水电站所有机组投产运行。

希奇莱马当晚在社交媒体上发文，对中国政府、项目施工人员表示深深感谢，“这一非凡工程将对结束（赞比亚）的电力紧张局面提供巨大帮助”。

以前，辛多罗的美发店每天要停电好几个小时，生意受到很大影响。“顾客来了也做不成头发，需要等上大半天。”如今，电力供应改善让小店所在街道变得繁荣起来。

“今年这条街上新开了七八家店，有酒吧、超市、菜摊……”顺着辛多罗手指的方向，记者看到街上人来人往，烟火气息浓。

下凯富峡水电站是中赞两国“一带一路”建设合作旗舰项目，也是近40年来赞比亚最大的基建项目。水电站安装了5台混流式发电机组，总装机容量为750兆瓦，全部运行后将极大提高赞比亚电力供应能力，项目对促进该国农业、工业、矿业发展以及疫后经济复苏具有重要意义。

希奇莱马在24日的发电仪式上表示，在充足电力供应基础上，赞政府能够大力发展经济，创造更多就业机会，全面推动社会进步。水电站投产发电后，在满足本国电力需求的同时，还有助于赞比亚向马拉维、津巴布韦、南非、纳米比亚等国出口电力。

据了解，中国电建在项目建设的同时还积极履行社会责任，通过开办技能培训学校、为周边村民打井取水、修路架桥等方式支持当地民生，为当地创造就业岗位1.5万个。

水电站项目为不少赞比亚年轻人带来了事业上的机遇，卡潘达就是其中之一。卡潘达2017年来到水电站项目部求职，此后通过培训成为水电站技术人员，参与了4号、5号机组电气设备安装和调试工作。

“感谢中国、中国企业，不仅让我开阔眼界、增长技能，还能用自己所学的知识建设国家。”卡潘达说。

夜幕下，下凯富峡水电站内，5台机组转轮正飞快转动，源源不断的电流沿着输电线进入千家万户，点亮了赞比亚人民的生活和对美好未来的希望。（参与采写：李金平、何箬楠）

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