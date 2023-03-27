本报长沙3月26日电 （记者孙超）26日上午，由中国人权研究会指导，中南大学人权研究中心主办的“中国式民主与人权保障”研讨会在湖南长沙举行。来自中国人权研究会、中国法学会、吉林大学、南开大学、华东政法大学等国内高校、科研机构的30余位专家学者参加会议，围绕中国式民主和中国特色社会主义人权保障的理论与实践这一主题开展讨论。

中国人权研究会副会长鲁广锦认为，民主是人类政治文明的重要成果，为一切爱好自由与进步的人们所向往和追求。中国式民主生于中国、长于中国，是中国政治文明建设的创新成果，具有4个显著的特点，包括中国式民主是社会主义民主、是人民当家作主、是全过程人民民主、是发展的人民民主。

与会专家表示，我国的全过程人民民主，构建的是一种以公众参与为核心要素的新型民主政治，其内涵和外延与西方的代议制民主存在着不同的表达和实践；全过程人民民主丰富了宪法文本之外的人民群众民主权利，也突出了人民群众民主权利的广泛性、连续性和不间断性，是社会主义民主政治的本质属性，是最广泛、最真实、最管用的民主，也是人类政治文明的重要创新和发展。

《 人民日报 》（ 2023年03月27日 10 版）

(责编：杨光宇、牛镛)