中国同洪都拉斯建交光明正大，是任何人、任何势力都无法阻挡的历史潮流。相信未来会有更多国家选择承认并恪守一个中国原则，做出与中国建立或恢复外交关系的政治决断

3月26日，中国同洪都拉斯签署两国关于建立外交关系的联合公报。两国政府决定自公报签署之日起相互承认并建立大使级外交关系。至此，世界上已有182个国家同中国建立外交关系。这充分表明，坚持一个中国原则是符合国际大义、顺应时代潮流的正确选择，是人心所向、大势所趋。

一个中国原则为1971年联大第2758号决议所确认，是国际社会普遍共识和公认的国际关系基本准则。世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分，这是无可辩驳的历史和法理事实。洪都拉斯政府选择同世界上181个国家站在一起，承认并承诺恪守一个中国原则，同台湾断绝所谓的“外交关系”，同中华人民共和国建立外交关系，并承诺不再同台湾发生任何官方关系，不进行任何官方往来，顺应大势、合乎民心。

中国同洪都拉斯建交光明正大，是任何人、任何势力都无法阻挡的历史潮流。承认并承诺恪守一个中国原则、不设任何前提同中国建交，这是洪都拉斯政府自主作出的正确政治决断，符合洪都拉斯国家和人民的根本利益和长远利益，也是选择站在历史正确一边和绝大多数国家一边。此前几年，中国已相继同圣多美和普林西比、巴拿马、多米尼加、布基纳法索、萨尔瓦多、所罗门群岛、基里巴斯、尼加拉瓜等国建立或恢复外交关系。

随着中国同洪都拉斯建交，两国关系翻开了崭新篇章。中洪建交后，双方开展合作的政治障碍被扫除。中方愿在和平共处五项原则基础上，同洪方加强各领域友好合作。双方将加强对接协调，就重要双边协议与合作机制加快磋商，尽早达成一致，迅速搭建双边关系的“四梁八柱”。中方欢迎洪都拉斯支持和加入共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，在有关框架下推动交流借鉴和务实合作。洪方表示，愿同中方进一步密切两国关系，全速推进两国各领域合作，加强在多边领域沟通协调，实现互利共赢。中洪建交不仅造福两国人民，也将为加强发展中国家团结合作、推进国际关系民主化产生重要影响。

近来，美国企图阻挠其他主权国家同中国发展正常国家关系。台湾民进党当局也频频发表不负责任言论，进一步暴露了“倚美谋独”祸心。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，切实将美国领导人作出的不支持“台独”、不支持“两个中国”或“一中一台”的承诺落到实处。我们正告台湾当局，搞“台独”分裂活动违背中华民族的意志和利益，逆历史潮流，注定是绝路一条。

中洪关系已经扬帆起航。相信在双方共同努力下，中洪友谊之船必将乘风破浪、行稳致远，驶向光明的未来。相信未来会有更多国家选择承认并恪守一个中国原则，做出与中国建立或恢复外交关系的政治决断。

《 人民日报 》（ 2023年03月27日 03 版）

(责编：杨光宇、牛镛)